Эффективная жиросжигающая тренировка в домашних условиях

Екатерина Романова Диета и фитнес 10:37, 19.05.2020 Обновлено: 10:51, 19.05.2020

Эффективная 10 минутная жиросжигающая тренировка в домашних условиях.

Тренировка не требует специального оборудования и инвентаря. Необходимо только ваше желание и хорошее настроение.

Включайте видео и повторяйте упражнения в реальном времени.

Каждое упражнение выполняется в течении 1 минуты без отдыха между упражнениями.

Если вам сложно 1 минуту – начинайте с 40 секунд, 20 секунд отдых. Переход к следующему упражнению.

Если вы настроены по серьезному, то хорошо бы повторить 2-3 круга упражнений.

Между кругами отдых до 5 минут.

Смотрите по вашему самочувствию.

Результат будет заметен уже после нескольких тренировок.

Если у вас есть проблемы со здоровьем - перед выполнением упражнений проконсультируйтесь с врачом.

Жаркой хорошей тренировки.

Ваша К.

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