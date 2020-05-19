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19 мая • обновлено в 13:39
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/ Блоги - Диета и фитнес

Екатерина Романова
Екатерина Романова
Тренер, диетолог, мастер спорта Все статьи автора

Эффективная жиросжигающая тренировка в домашних условиях

7.9т

Эффективная 10 минутная жиросжигающая тренировка в домашних условиях.

Тренировка не требует специального оборудования и инвентаря. Необходимо только ваше желание и хорошее настроение.

Включайте видео и повторяйте упражнения в реальном времени.

Каждое упражнение выполняется в течении 1 минуты без отдыха между упражнениями.

Если вам сложно 1 минуту – начинайте с 40 секунд, 20 секунд отдых. Переход к следующему упражнению.

Если вы настроены по серьезному, то хорошо бы повторить 2-3 круга упражнений.

Между кругами отдых до 5 минут.

Смотрите по вашему самочувствию.

Результат будет заметен уже после нескольких тренировок.

Если у вас есть проблемы со здоровьем - перед выполнением упражнений проконсультируйтесь с врачом.

Жаркой хорошей тренировки.

Ваша К.

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Автор
Екатерина Романова Екатерина Романова
Место
Украина
Источник
Источник: Instagram Екатерины Романовой
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