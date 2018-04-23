Эффективная диета от Ким Кардашьян: как худеет легендарная звезда

Американская секс-бомба, актриса, модель и светская львица Ким Кардашьян расказала, как худеет перед важными меропритяиями.

Так, фигура Кардашьян - предмет зависти для сотен тысяч женщин по всему миру. 37-летняя звезда не скрывает, что иногда балует себя сладким и фаст-фудом. Избавиться от лишних сантиметров в талии накануне важных мероприятий Ким помогает строгая детокс-диета, пишет Glamour.

"Не за горами важное для меня мероприятие - Бал Института костюма Met Gala. Хотя я активно занимаюсь спортом, последнее время я ела много сладкого. Чтобы быстро вернуться в форму, я перехожу на эффективную детокс-диету", - поделилась Ким.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Апр 2018 в 10:59 PDT

Так, диета Кардашьян рассчитана на десять дней и подойдет далеко не каждой девушке. Хотя в рационе есть много достаточно калорийных блюд (в том числе диетический шоколадный коктейль), с четвертого по шестой день диеты разрешается пить только смузи и травяной чай. Остальные дни не такие строгие.

"В день допускаются два приема пищи. Блюда должны быть низкокалорийными: например, салат с лососем и листьями горчицы, гуакамоле с овощными чипсами, суп из тыквы баттернат и салат или курица с салатом романо", - отметила Кардашьян.

Как сообщал "Обозреватель", популярная американская модель, актриса и звезда реалити Ким Кардашьян блеснула пышными формами на пляже.