Названы продукты, вызывающие головную боль: стоит ли от них отказываться

Определенные продукты питания, такие как орехи, сыр, кофе, шоколад, мясо и другие, действительно могут вызывать головную боль у некоторых людей, однако не стоит спешить исключать данные продукты из рациона.

Так, по мнению экспертов, отказ от полезной еды может принести больший вред, пишет El País.

Как объясняет эндокринолог из отдела питания Испанского общества эндокринологии и питания Франсиско Ботелла, причиной головной боли могут быть многие факторы, поэтому "если мы будем винить во всем продукты, у нас возникнет пищевая паранойя".

Головную боль, по словам специалистов, могут вызывать такие вещества, как гистамин, тирамин (в частности, содержится в сыре); кофеин (кофе, кола); нитраты в мясе; жирные кислоты в орехах или некоторых видах рыбы; глутамат, сульфиты и т.д.

Скопление данных веществ может привести к вазодилатации и воспалению, когда мозг увеличивается в размере и ему становится "тесно".

По мнению эксперта, избежать этого симптома проще, чем исключить некоторые продукты из рациона, поскольку вместе с ними человек исключит все важные питательные вещества.

Поэтому правильный метод лечения, состоящий из четырех шагов, может назначить только специалист. Первое, что нужно сделать, – завести дневник с подробными записями обо всем, что с человеком происходит во время мигрени или головной боли.

Второе – отнести дневник специалисту. На третьем этапе человеку будет назначена исключающая диета, чтобы идентифицировать изменения. На четвертом этапе исключенные продукты вернут в меню, чтобы увидеть реакцию организма. И лишь после это можно будет установить, стоит ли полностью отказываться от продукта или просто сократить его употребление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач рассказала, как избавиться от головной боли "на погоду".