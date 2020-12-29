Дженнифер Энистон, Меган Фокс и другие: топ-5 эффективных диет от знаменитостей

София Ковнир Диета и фитнес 05:00, 29.12.2020

Многие знаменитости удивляют поклонников своей шикарной фигурой, но мало кто знает об их секретах похудения. Некоторые из них продолжают приводить свое тело в форму и по сегодняшний день.

Они тщательно следят за своим питанием и фигурой. При этом звезды используют методы, проверенные годами. Подробней о них пишет Cosmopolitan.

Меган Фокс

  • Знаменитость пользуется палеодиетой. Этот принцип питания заключается в употреблении только мяса, овощей и фруктов. Также актриса полностью выбрасывает из рациона молочные продукты, бобовые, сахар и алкоголь.

Меган Фокс
MainStyles.ru

Виктория Бекхэм

  • Модель предпочитает придерживаться алкалиновой диеты. По ее правилам, нужно добавить в ежедневный рацион продукты с щелочными свойствами (цельнозерновые каши, молоко, фрукты и овощи – особенно шпинат и сельдерей). Также стоит отказаться от крахмалосодержащих овощей, кофе, яиц и майонеза.

Виктория Бекхэм
7Sisters.ru

Дженнифер Энистон

  • Звезда уже долгое время придерживается системы дробного питания по Барри Симсу, которая предполагает в каждый прием пищи съедать 40% белков, 30% жиров и 30% углеводов. Для максимального результата Энистон сочетает диету с системой питания, разработанной ее личным тренером.

Дженнифер Энистон
L'Officiel Baltics

Ким Кардашьян

  • Достичь необходимого результата звезде помогает диета Аткинса. Секрет в том, чтобы увеличить в рационе количество потребляемого белка (мясо, рыба, яйца, овощи, сыр) и сократить углеводы (хлеб, кофе, сахар, крупы).

Ким Кардашьян
Газета.Ру

Бейонсе

  • Певица становится "вегетарианкой" только тогда, когда хочет сбросить пару лишних килограммов. На 22 дня певица убирает из своего рациона все продукты животного происхождения, заменяя их овощами, фруктами и кашами.

Бейонсе
MFM Station

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские диетологи рассказали, как не наесть лишних килограммов при обилии праздничных блюд и закусок в новогоднюю ночь.

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Lady Диета и фитнес

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