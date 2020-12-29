Дженнифер Энистон, Меган Фокс и другие: топ-5 эффективных диет от знаменитостей

Многие знаменитости удивляют поклонников своей шикарной фигурой, но мало кто знает об их секретах похудения. Некоторые из них продолжают приводить свое тело в форму и по сегодняшний день.

Они тщательно следят за своим питанием и фигурой. При этом звезды используют методы, проверенные годами. Подробней о них пишет Cosmopolitan.

Знаменитость пользуется палеодиетой. Этот принцип питания заключается в употреблении только мяса, овощей и фруктов. Также актриса полностью выбрасывает из рациона молочные продукты, бобовые, сахар и алкоголь.

Модель предпочитает придерживаться алкалиновой диеты. По ее правилам, нужно добавить в ежедневный рацион продукты с щелочными свойствами (цельнозерновые каши, молоко, фрукты и овощи – особенно шпинат и сельдерей). Также стоит отказаться от крахмалосодержащих овощей, кофе, яиц и майонеза.

Звезда уже долгое время придерживается системы дробного питания по Барри Симсу, которая предполагает в каждый прием пищи съедать 40% белков, 30% жиров и 30% углеводов. Для максимального результата Энистон сочетает диету с системой питания, разработанной ее личным тренером.

Достичь необходимого результата звезде помогает диета Аткинса. Секрет в том, чтобы увеличить в рационе количество потребляемого белка (мясо, рыба, яйца, овощи, сыр) и сократить углеводы (хлеб, кофе, сахар, крупы).

Певица становится "вегетарианкой" только тогда, когда хочет сбросить пару лишних килограммов. На 22 дня певица убирает из своего рациона все продукты животного происхождения, заменяя их овощами, фруктами и кашами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские диетологи рассказали, как не наесть лишних килограммов при обилии праздничных блюд и закусок в новогоднюю ночь.