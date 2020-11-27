Фрукты и некрахмалистые овощи являются важной частью рациона человека. Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует ежедневно съедать около 400 граммов сырых овощей и фруктов, чтобы снизить вероятность развития рака, диабета, ожирения и сердечно-сосудистых болезней.

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Нажаль в холодну пору року стає дедалі важче дотримуватися цієї поради, але в нагоді стануть відомі всім з дитинства квашені овочі та фрукти. Мова йде саме про ферментовані продукти, а не маринади. Останні містять багато оцту, солі, олії, часом навіть аспірину, які можуть зашкодити вашому здоров’ю.

Що таке ферментовані продукти?

Люди почали заквашувати продукти на зиму ще близько 2400 р. до н.е. Ідея зародилася у Стародавньому Єгипті, але з часом поширилася практично по всьому світі. Зараз ферментують різні овочі, фрукти, рибу і навіть м’ясо. Продукти спочатку подрібнюють, додаючи невелику кількість солі, часом цукру. Потім заливають водою, або залишають кваситися у власному соці. Основну роботу виконують мікроорганізми, які заселяють соління та надають страві унікального і бажаного смаку, текстури та кольору.

Є кислі та солодкі типи ферментації. У обох випадках бактерії закваски виділяють кислоту, яка перешкоджає розмноженню шкідливих мікроорганізмів, що отруюють їжу. Це може бути молочна, або оцтова кислота, а також бактеріоцини (речовини, які знищують хвороботворні бактерії). Швидкість бродіння контролюють, змінюючи кількість доданої солі.

Чим корисні ферментовані продукти?

Більшість традиційних фруктових та овочевих солінь готують із необроблених сирих продуктів. Це дозволяє максимально зберегти природну кількість вітамінів, мінералів, та мікроелементів у готовій страві. А ще лактобактерії під час ферментації можуть виробляти вітаміни К2, В1, В2 та C. Наприклад, відома нам всім квашена капуста має багато вітаміну К. Природні пігменти фруктів та овочів (антоціани, флаваноїди, каротиноїди), які надають їм антиоксидантних властивостей не лише зберігаються під час заквашування, а часом також відновлюються до максимально активних форм. До того ж, квашені продукти є цінним джерелом білків, вуглеводів та клітковини. Тому відомі нам корейська кімчі, квашені капуста та огірки можуть бути поживною та малокалорійною перекускою.

Власне, бактерії, які здійснюють ферментацію, є природніми пробіотиками, що позитивно позначається на здоров’ї людини. Науковці довели, що споживання різноманітних квашених продуктів сприяє підвищенню стійкості органів шлунково-кишкового тракту до інфекційних хвороб та поліпшення травлення.

Штами мікроорганізмів, які знаходять у заквасці, також можуть обмежувати розвиток злоякісних пухлин, зменшуючи кількість ферментів, які причетні до генерації агентів, що стимулюють розвиток пухлин.

Додавання солінь до щоденного раціону може позитивно впливати на роботу імунної системи людини. У них містяться природні імуномодулятори – алкіл-катехоли, які сприяють активації захисних шляхів клітин організму людини. Це попереджає розвиток хронічних хвороб, які пов’язані із оксидативним стресом, включаючи нейродегенеративні захворювання та рак. Крім того, це допомагає боротися із хронічними запаленнями в організмі.

Спортсмени можуть поліпшити самопочуття після тривалого та інтенсивного тренування, споживаючи велику кількість квашених огірків. Це допоможе зменшити судоми м’язів шляхом відновлення балансу електролітів у плазмі крові.

Усі типи солінь, окрім тих, які приготовані у цукровому сиропі, здатні знижувати рівень холестерину в сироватці крові. Тож приготуйте вдома, або придбайте квашену капусту чи пікантну кімчі із пекінської капусти або редьки. Також в наших широтах можна заквашувати моркву, буряки, яблука, помідори, огірки і навіть кавуни.