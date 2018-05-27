Доказана польза лишнего веса: ученые пришли к неожиданному выводу

У людей с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей нормальной комплекции.

Исследование провела группа датских ученых, которые изучают проблемы влияния лишнего веса на здоровье человека. Результаты эксперты представили на Европейском конгрессе по проблемам ожирения, пишет The Independent.

Медики изучили данные более 18 тысяч пациентов, которые были госпитализированы для срочной медицинской или хирургической процедуры с 2011 по 2015 год. Они рассмотрели случаи смерти в течение 90 дней после выписки из больницы и сделали вывод, что у полных пациентов шансы умереть на 40% ниже, чем у пациентов с нормальным весом. Стоит отметить, что у страдающих ожирением цифра достигла 50%.

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Эта тенденция сохранялась и при различных сопутствующих факторах, таких, как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.

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Причину глава группы исследователей доктор Сигрид Грибсхольт из департамента клинической эпидемиологии в больнице при Орхусском университете увидел в том, что у пациентов с ожирением более обширные запасы энергии, которые могут быть полезны при острых заболеваниях.

Кроме того, отметил Грибсхольт, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что тоже может быть полезно при острых заболеваниях.

Издание также в своей статье привело данные из исследования, которое провели медики из больницы при Медицинском университете Тайбэя и больницы имени Джона Питера Смита в Техасе (США). Ученым удалось установить, что у пациентов с лишним весом шансы пережить пневмонию и сепсис были на 29% и 22% выше, чем у пациентов нормального телосложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, откуда берется лишний вес. Оказалось, что режим дня, которого человек придерживался в детстве, может напрямую влиять на состояние его тела.