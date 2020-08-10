Дочь Оззи Осборна похудела на 39 килограмм: фото до и после
Британская певица, дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли призналась, что похудела на 39 килограмм.
Недавно 35-летняя звезда поделилась снимком в автомобиле. Поклонники сразу же заметили, что она заметно похудела. Келли подтвердила догадки (фото смотрите ниже).
"Да, я похудела на 39 килограммов с тех пор, как мы последний раз виделись. Ты можешь в это поверить?" – ответила Осборн маме своей соведущей шоу The Real Дженни Мэй в комментариях под публикацией.
Девушка признается, что долгое время боролась с лишними килограммами, но теперь довольна своей фигурой. Секрет своего похудения Келли пока не раскрыла, хотя поклонники активно просят ее об этом.
Как сообщал OBOZREVATEL, папарацци подловили фронтмена Black Sabbath, певца Оззи Осборна на прогулке в Западном Голливуде. Так, 71-летний артист был бледен и передвигался, используя трость.