Дочь Оззи Осборна похудела на 39 килограмм: фото до и после

Ольга Веркалец Диета и фитнес 16:55, 10.08.2020 Обновлено: 17:17, 10.08.2020

Британская певица, дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли призналась, что похудела на 39 килограмм.

Недавно 35-летняя звезда поделилась снимком в автомобиле. Поклонники сразу же заметили, что она заметно похудела. Келли подтвердила догадки (фото смотрите ниже).

"Да, я похудела на 39 килограммов с тех пор, как мы последний раз виделись. Ты можешь в это поверить?" – ответила Осборн маме своей соведущей шоу The Real Дженни Мэй в комментариях под публикацией.

Фото Келли Осборн до и после похудения
Коллаж

Девушка признается, что долгое время боролась с лишними килограммами, но теперь довольна своей фигурой. Секрет своего похудения Келли пока не раскрыла, хотя поклонники активно просят ее об этом.

Фото Келли Осборн до и после похудения
коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, папарацци подловили фронтмена Black Sabbath, певца Оззи Осборна на прогулке в Западном Голливуде. Так, 71-летний артист был бледен и передвигался, используя трость.

Комментировать
Lady Диета и фитнес

Смотрите также

Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия

Тихановская назвала себя победителем и пригрозила Лукашенко "началом конца"

Жестокое избиение пары во время протестов в Беларуси попало на видео

На протесте в Беларуси ОМОН опустил щиты: люди аплодировали и кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

Миру показали душераздирающие фото пострадавших на "Майдане" в Беларуси