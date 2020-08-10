Дочь Оззи Осборна похудела на 39 килограмм: фото до и после

Британская певица, дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли призналась, что похудела на 39 килограмм.

Недавно 35-летняя звезда поделилась снимком в автомобиле. Поклонники сразу же заметили, что она заметно похудела. Келли подтвердила догадки (фото смотрите ниже).

"Да, я похудела на 39 килограммов с тех пор, как мы последний раз виделись. Ты можешь в это поверить?" – ответила Осборн маме своей соведущей шоу The Real Дженни Мэй в комментариях под публикацией.

Фото Келли Осборн до и после похудения Коллаж

Девушка признается, что долгое время боролась с лишними килограммами, но теперь довольна своей фигурой. Секрет своего похудения Келли пока не раскрыла, хотя поклонники активно просят ее об этом.

Фото Келли Осборн до и после похудения коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, папарацци подловили фронтмена Black Sabbath, певца Оззи Осборна на прогулке в Западном Голливуде. Так, 71-летний артист был бледен и передвигался, используя трость.