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/Диета и фитнес

До 8 кг за две недели: раскрыт способ легкого и быстрого похудения

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Французская диета входит в число наиболее эффективных и результативных методов похудения.

Так, придерживаясь такого типа питания можно всего за две недели сбросить 8 килограммов, сообщает Голос.ua. Кроме того, этот метод совершенно не вредит здоровью.

Французская диета включает рыбу, яйца, диетическое мясо, овощи, фрукты, зелень и ржаной хлеб. Также такой тип питания запрещает другие хлебные и кондитерские продукты, соки, соль, алкоголь и сахар.

До 8 кг за две недели: раскрыт способ легкого и быстрого похудения

Фото: dpchas.com.ua

Примерное меню

Первый день

Завтрак: несладкий кофе.

Обед: салат из помидора, листьев салата и двух вареных яиц.

Ужин: салат + 100 г нежирного вареного мяса (говядина) и листья салата.

Второй день

Завтрак: несладкий кофе и немного ржаного хлеба.

Обед: 100 гвареной говядины.

Ужин: салат из 100 г вареной колбасы и листьев салата.

Третий день

Завтрак: несладкий кофе и немного ржаного хлеба.

Обед: средняя порция жаренной на растительном масле морковки, один помидор и мандарин.

Ужин: салат с вареной колбасой (100 г), два вареных яйца и листья салата.

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Четвертый день

Завтрак: несладкий кофе и немного ржаного хлеба.

Обед: средняя свежая морковь, 100 г сыра и яйцо.

Ужин: фрукты и стакан кефира.

Пятый день

Завтрак: свежая морковь с фрешем из одного лимона.

Обед: помидор и 100 г вареной рыбы.

Ужин: 100 г вареной говядины.

Шестой день

Завтрак: несладкий кофе.

Обед: 100 г вареной курицы и листья салата.

Ужин: 100 г вареной колбасы.

Седьмой день

Завтрак: несладкий зеленый чай.

Обед: 100 г вареной говядины и один апельсин.

Ужин: 100 г вареной колбасы.

Восьмой день

Завтрак: несладкий кофе.

Обед: салат из помидора, двух вареных яиц и листьев салата.

Ужин: салат с нежирным мясом и листьями салата.

Девятый день

Завтрак: несладкий кофе и кусочек ржаного хлеба.

Обед: 100 г вареной говядины.

Ужин: салат с вареной колбасой (100 г) и листья салата.

Десятый день

Завтрак: несладкий кофе и кусочек ржаного хлеба.

Обед: средняя порция жареной на растительном масле морковки, один помидор и апельсин.

Ужин: салат с вареной колбасой (100 г), два вареных яйца и листья салата.

Одиннадцатый день

Завтрак: несладкий кофе и кусочек ржаного хлеба.

Обед: свежая морковь, 100 г сыра и яйцо.

Ужин: фрукты и стакан кефира.

Двенадцатый день

Завтрак: средняя свежая морковь и фреш лимона.

Обед: помидор и 100 г вареной рыбы.

Ужин: 100 г вареной говядины.

Тринадцатый день

Завтрак: несладкий кофе.

Обед: 100 г вареной курицы и листья салата.

Ужин: 100 г вареной говядины.

Четырнадцатый день

Завтрак: несладкий зеленый чай.

Обед: 100 г вареной говядины и один мандарин.

Ужин: 100 г вареной колбасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила привычки для фигуры, которые мешают похудеть.

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Медведева Кристина
Медведева Кристина
Моя 6лaгoдаpнocть тому, кто пoкaзaл мне прeкpасный сaйт http://difimas.com/zh7ee1 Проcто пpoйдя oпpоc получилa почти полугoдовую зарплату)) Пoльзуйтеcь, покa eщe есть возможнoсть=)
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