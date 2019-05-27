До 8 кг за две недели: раскрыт способ легкого и быстрого похудения

Французская диета входит в число наиболее эффективных и результативных методов похудения.
Так, придерживаясь такого типа питания можно всего за две недели сбросить 8 килограммов, сообщает Голос.ua. Кроме того, этот метод совершенно не вредит здоровью.
Французская диета включает рыбу, яйца, диетическое мясо, овощи, фрукты, зелень и ржаной хлеб. Также такой тип питания запрещает другие хлебные и кондитерские продукты, соки, соль, алкоголь и сахар.
Фото: dpchas.com.ua
Примерное меню
Первый день
Завтрак: несладкий кофе.
Обед: салат из помидора, листьев салата и двух вареных яиц.
Ужин: салат + 100 г нежирного вареного мяса (говядина) и листья салата.
Второй день
Завтрак: несладкий кофе и немного ржаного хлеба.
Обед: 100 гвареной говядины.
Ужин: салат из 100 г вареной колбасы и листьев салата.
Третий день
Завтрак: несладкий кофе и немного ржаного хлеба.
Обед: средняя порция жаренной на растительном масле морковки, один помидор и мандарин.
Ужин: салат с вареной колбасой (100 г), два вареных яйца и листья салата.
Четвертый день
Завтрак: несладкий кофе и немного ржаного хлеба.
Обед: средняя свежая морковь, 100 г сыра и яйцо.
Ужин: фрукты и стакан кефира.
Пятый день
Завтрак: свежая морковь с фрешем из одного лимона.
Обед: помидор и 100 г вареной рыбы.
Ужин: 100 г вареной говядины.
Шестой день
Завтрак: несладкий кофе.
Обед: 100 г вареной курицы и листья салата.
Ужин: 100 г вареной колбасы.
Седьмой день
Завтрак: несладкий зеленый чай.
Обед: 100 г вареной говядины и один апельсин.
Ужин: 100 г вареной колбасы.
Восьмой день
Завтрак: несладкий кофе.
Обед: салат из помидора, двух вареных яиц и листьев салата.
Ужин: салат с нежирным мясом и листьями салата.
Девятый день
Завтрак: несладкий кофе и кусочек ржаного хлеба.
Обед: 100 г вареной говядины.
Ужин: салат с вареной колбасой (100 г) и листья салата.
Десятый день
Завтрак: несладкий кофе и кусочек ржаного хлеба.
Обед: средняя порция жареной на растительном масле морковки, один помидор и апельсин.
Ужин: салат с вареной колбасой (100 г), два вареных яйца и листья салата.
Одиннадцатый день
Завтрак: несладкий кофе и кусочек ржаного хлеба.
Обед: свежая морковь, 100 г сыра и яйцо.
Ужин: фрукты и стакан кефира.
Двенадцатый день
Завтрак: средняя свежая морковь и фреш лимона.
Обед: помидор и 100 г вареной рыбы.
Ужин: 100 г вареной говядины.
Тринадцатый день
Завтрак: несладкий кофе.
Обед: 100 г вареной курицы и листья салата.
Ужин: 100 г вареной говядины.
Четырнадцатый день
Завтрак: несладкий зеленый чай.
Обед: 100 г вареной говядины и один мандарин.
Ужин: 100 г вареной колбасы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила привычки для фигуры, которые мешают похудеть.
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