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/Диета и фитнес

До 7 кг в неделю: раскрыт способ легкого похудения

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Кефирно-гречневая диета считается одной из самых эффективных систем для похудения.

По словам диетологов, с ее помощью можно всего за неделю сбросить 5-7 килограммов. Эффективность данной диеты обусловлена тем, что гречка является хорошим сорбентом — она хорошо очищает кишечник, кроме того в ней содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, сообщает Healthystyle.info.

До 7 кг в неделю: раскрыт способ легкого похудения

Фото: zhenskoe-mnenie.ru

Эксперты отмечают, что используя такой тип питания для похудения, важно придерживаться главных принципов диеты:

  • Употреблять гречку без соли и масла. Придать ей вкуса можно при помощи соевого соуса. Также можно добавлять зелень по вкусу;

  • Кефир обязательно должен быть свежим. В день рекомендуется выпивать один литр;

  • В течение дня следует выпивать любое количество минеральной воды или зеленого чая;

  • Позволяется иногда съедать свежее яблоко или огурец без соли;

  • Отмечается, что лучше всего такая диета подходит людям со второй группой крови.

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По словам диетологов, придерживаться данной диеты следует не более 10 дней. Максимальный срок — две недели, но после этого должен быть перерыв минимум три месяца. Также перед этим нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские диетологи рассказали, почему невозможно похудеть только благодаря физическим упражнениям.

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