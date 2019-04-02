До 10 кг в неделю: раскрыт способ легкого и быстрого похудения

Лето уже совсем скоро, и многие девушки уже задумались, как побыстрее привести тело в форму. Так, капустная суповая диета — это реальный и действенный способ сбросить лишний вес.

Как сообщает AFG, капуста очень полезна благодаря высокому проценту клетчатки в составе. Также этот тип питания рассчитан на 7 дней, и благодаря ему вы сможете сбросить до 10 килограмм.

Следуя этой диете нужно полностью исключить из рациона углеводы (кроме капусты и фруктов). Также нельзя употреблять жирную пищу. Но, отмечается, что в дополнении к самому капустному супу вы можете съесть немного мяса и овощей.

Правила диеты

Фото: Healthystyle

Выпивать 1,5 литра чистой негазированной воды. Кроме того, можно употреблять черный кофе, чай без сахара, и клюквенный сок в небольших количествах;

Исключить соль и сахар на все 7 дней;

Не употреблять мучных изделий;

Отказаться от алкоголя;

Заниматься физической активностью. Читайте: Как привести себя в форму за месяц без диет и голодовок

Приблизительное меню

Фото: ivona.bigmir.net

Первый день

Завтрак: стакан воды, чай или кофе.

Обед: капустный суп

Ужин: любые фрукты, кроме бананов

Второй день

Завтрак: стакан воды, чай или кофе.

Обед: капустный суп.

Ужин: запеченный картофель с растительным маслом.

Третий день

Завтрак: стакан воды, чай или кофе.

Обед: капустный суп.

Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.

Четвертый день

Завтрак: капустный суп.

Обед: стакан нежирного молока.

Ужин: бананы (допускается не больше 6 шт.).

Пятый день

Завтрак: капустный суп.

Обед: вареная говядина (курица, рыба) 400-500 грамм.

Ужин: 6 помидоров.

Шестой день

Завтрак: капустный суп.

Обед: вареная говядина (курица, рыба) 400-500 грамм.

Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.

Седьмой день

Завтрак: капустный суп.

Обед: коричневый рис, фруктовый сок (свежевыжатый, не более стакана).

Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.

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