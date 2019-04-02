До 10 кг в неделю: раскрыт способ легкого и быстрого похудения

Лето уже совсем скоро, и многие девушки уже задумались, как побыстрее привести тело в форму. Так, капустная суповая диета — это реальный и действенный способ сбросить лишний вес.
Как сообщает AFG, капуста очень полезна благодаря высокому проценту клетчатки в составе. Также этот тип питания рассчитан на 7 дней, и благодаря ему вы сможете сбросить до 10 килограмм.
Следуя этой диете нужно полностью исключить из рациона углеводы (кроме капусты и фруктов). Также нельзя употреблять жирную пищу. Но, отмечается, что в дополнении к самому капустному супу вы можете съесть немного мяса и овощей.
Правила диеты
Фото: Healthystyle
Выпивать 1,5 литра чистой негазированной воды. Кроме того, можно употреблять черный кофе, чай без сахара, и клюквенный сок в небольших количествах;
Исключить соль и сахар на все 7 дней;
Не употреблять мучных изделий;
Отказаться от алкоголя;
Заниматься физической активностью.
Приблизительное меню
Фото: ivona.bigmir.net
Первый день
Завтрак: стакан воды, чай или кофе.
Обед: капустный суп
Ужин: любые фрукты, кроме бананов
Второй день
Завтрак: стакан воды, чай или кофе.
Обед: капустный суп.
Ужин: запеченный картофель с растительным маслом.
Третий день
Завтрак: стакан воды, чай или кофе.
Обед: капустный суп.
Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.
Четвертый день
Завтрак: капустный суп.
Обед: стакан нежирного молока.
Ужин: бананы (допускается не больше 6 шт.).
Пятый день
Завтрак: капустный суп.
Обед: вареная говядина (курица, рыба) 400-500 грамм.
Ужин: 6 помидоров.
Шестой день
Завтрак: капустный суп.
Обед: вареная говядина (курица, рыба) 400-500 грамм.
Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.
Седьмой день
Завтрак: капустный суп.
Обед: коричневый рис, фруктовый сок (свежевыжатый, не более стакана).
Ужин: салат из моркови, сельдерея, лука и сладкого перца.
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