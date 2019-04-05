До 10 кг в неделю: раскрыт эффективный способ похудения

Современный фитнес мир не стоит на месте и появляются все новые и новые способы достижения идеальных пропорций. Кетогенная диета — одна из них.

Как сообщает Сегодня, эта диета основана на увеличении в рационе белков и особенно — жиров, при этом количество углеводов должно уменьшиться. Также такой тип питания не только помогает сбросить лишний вес, но и укрепляет здоровье. Отмечается, что при строгом соблюдении кетогенной диеты люди теряют по 5-10 лишних килограммов за неделю.

Этот тип питания включает много мяса, рыбы, яиц, бекона, сала и обезжиренных молочных продуктов. Все они очень питательны, насыщают организм на длительное время, поэтому вас вовсе не будет беспокоить чувство голода.

Фото: Likar.info

Также эта диета не рекомендует употреблять продукты, содержащие углеводы — хлеб, крупы, макаронные изделия, овощи и фрукты.

Как соблюдать кетогенную диету

Выпивать минимум два литра чистой воды в день;

Ограничить употребление углеводов до 20-25 г в сутки;

Перекусывать орехами;

Заниматься физическими активностями.

Примерное меню

Фото: Mixnews

Завтрак: омлет с беконом или колбасой и шпинатом.

Перекус: орешки с яблоком.

Обед: 200 г жареной говядины и салат.

Ужин: салат с твердым сыром и тыквенными семечками.

Также отмечается, что за 4 часа до сна можно еще съедать 150 г творога со сметаной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые Колорадского университета изучили эффективность различных диет и упражнений для похудения и выяснили, что является самым важным в борьбе с лишним весом.

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