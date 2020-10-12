Диеты на осень: как не набрать вес на зиму

Чтобы поддерживать хорошее самочувствие и идеальную фигуру, необходимо подобрать подходящий конкретному времени года режим питания.

OBOZREVATEL рассказывает своим читателям о трех диетах на осень.

Фруктово-овощная диета

Эта диета тоже предполагает отказ от мяса, рыба, яиц, сала, сливочного масла, сахара, сладостей, консервов, соков в пакетах, газировки, алкоголя, кофе, крепкого чая, острого, копченого и соленого.

Зато можно есть овощи, фрукты, мед, сухофрукты в небольших количествах, нежирные йогурты и кефир, злаковые хлопья, каши, необработанный рис, ржаной и зерновой хлеб. Главное – продержаться в таком режиме одну неделю.

Яблочная диета – одна из самых жестких Pixabay

Осенняя диета

Завтраки:

пшенная каша с тыквой, 200 г + стакан молока с чайной ложкой кофе;

гречневая каша, 200 г + 100 г йогурта с зеленью + чай или кофе с медом;

запеканка из 200 г обезжиренного творога, двух яичных белков и тыквы или яблок + кофе;

омлет из одного яйца, трех белков, с грибами, помидорами или шпинатом + цельнозерновые хлебцы.

Обеды:

овощной суп, 200-300 мл + цельнозерновая булочка + 100-200 г куриной грудки на пару;

тушеная капуста + печеная картофелина + 100-200 г рыбы или рыбная котлета на пару;

овощной салат + порция говядины + 100 г отварной гречки.

Осенняя диета предполагает разнообразный рацион питания Pixabay

Ужины:

креветки, 200-300 г + лимонный сок + зелень;

лосось, форель или макрель, 200 г + лимонный сок;

обезжиренный творог, 200 г + половинка крупного яблока;

кефир 250 мл + порция брюссельской капусты на пару + отруби.

Перекусы: свежие фрукты + ломтик сыра или ложечка творога. Также разрешается 30 г орехов и 1-2 сухофрукта.

Яблочная диета

Это одна из самых жестких диет, которая подходит далеко не всем. Для начала стоит проконсультироваться с врачом и убедиться, что ваша пищеварительная система справится с ней.

В первый день нужно съесть 1 кг яблок, во второй – 1,5 кг, в третий – 2 кг, в четвертый – 1,5 кг, в шестой – снова 1 кг.

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