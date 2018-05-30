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Диеты могут убить: ученые назвали главную опасность похудения

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Диетологи, биологи и онкологи составили список диет, которые неблагоприятно влияют на здоровье человека, а иногда могут привести и к фатальным последствиям.

Ученые из Университета Восточной Финляндии проанализировали долговременный эффект от ряда популярных диет и пришли к выводу, что составление рациона питания с высоким содержанием белков может в буквальном смысле слова убить человека, пишет научное издание Independent.

Исследователи выяснили, что богатые белком диеты, например такие, как диета Аткинса, вдвое увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей среднего возраста.

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Белки животного происхождения, по словам специалистов, провоцируют развитие сердечной недостаточности, делают кровь более густой и плохо влияют на здоровье сосудов, что при сочетании различных факторов может стать причиной инфарктов, инсультов и образования тромбов.

Всемирная Организация Здравоохранения в свою очередь предупредила, что для сохранения здоровья требуется выбрать более сбалансированную диету с низким содержанием сахаров, и есть больше рыбы, бобов, и овощей, запивая все это обычной чистой водой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали самую "выгодную" диету, которая поможет не только похудеть, но и сэкономить немало денег.

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Тема
Диеты и фитнес
Объекты
диетапохудение
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