Диетологи раскритиковали диету Адель и указали на ее вред: что с ней не так

Диетологи поставили под сомнение принципы питания, которые помогли британской певице Адель похудеть почти на 50 килограммов за их кратковременный эффект и влияние на организм.

Метод, благодаря которому Адель сбросила лишний вес, называется "сиртфуд-диета". Ее суть в том, чтобы употреблять только те продукты, которые содержат в себе "сиртуины". Это руккола, сельдерей, петрушка, зеленые яблоки и тому подобное. Разрешен даже темный шоколад и немного красного вина. Авторы диеты обещают похудение до трех килограммов за первую неделю такого питания, говорится в сюжете ТСН.

По словам диетологов, сиртуины полезны, потому что улучшают метаболизм и затормаживают старение. Кроме того, предупреждают развитие хронических заболеваний. Но такой способ питания может нанести вред здоровью.

"Диета имеет две фазы. Первая состоит из соков, когда трижды в день человек пьет соки на основе сиртфудив и имеет только один прием пищи. Соки негативно влияют на слизистую желудка, повышают кислотность", – говорит врач-диетолог Диана Зубич.

Кроме того, по словам диетологов, эффект от этой диеты кратковременный. Как только человек перестает придерживаться этого питания – вес вернется снова. Поэтому периодически "сиртуины" надо возвращать в свой рацион.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц, с тех пор она остается одним из наиболее востребованных музыкантов мира. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.