Диетологи назвали продукты, которые помогут избавиться от укачивания

Врачи-диетологи из Испании назвали продукты, которые помогут избавиться от укачивания в транспорте. Это может быть легкая пища, такая как рис, яблоко, салат из куриной грудки, орехи.

При этом людям, которые страдают от укачивания, в дороге стоит отказаться от жирной еды, сообщает La Vanguardia.

Так, врачи рекомендуют таким людям путешествовать ночью, в этом случае организм получает меньший стресс. Также не рекомендуется читать, играть в телефоне и смотреть фильмы.

Если же дорога предстоит длинная и отказаться от еды не получится, стоит брать с собой легкую пищу, такую как рис, приготовленный на небольшом количестве воды (чтобы не разварился), из легких закусок – яблоко, арахис, салат из моркови, яблок, орехов и куриной грудки, приготовленной на гриле.

Также важно отказаться от излишне соленой еды, от которой хочется пить (это лишнее при укачивании). Потому лучше не есть бутерброды с колбасой. Подойдет сэндвич из цельнозернового хлеба с помидором и свежим несоленым сыром, советуют диетологи.

Что касается напитков, диетологи рекомендуют имбирный чай.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как бороться с укачиванием: простые советы для путешественников.