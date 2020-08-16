Диетологи назвали полезные варианты завтраков
Немецкий диетолог Маттиас Ридл отметил, что завтрак должен быть обязательным приемом пищи для любого человека. Особенно он важен для молодежи, диабетиков, беременных и кормящих женщин.
Эксперт пояснил, что люди, которые не завтракают утром, позволяют себе больше перекусов. Это может вызвать проблемы с весом и метаболизмом. Если нет аппетита, то лучше просто выпить несладкий чай или кофе и воду, пишет Medikforum.
Диетолог Астрид Донали из Немецкого общества питания (DGE) рассказала, что есть и пить утром нужно в первые 2 часа после пробуждения. Во время завтрака должны присутствовать четыре компонента:
напитки – вода, чай или кофе;
крупы – включая цельнозерновой хлеб, мюсли и хлопьями.
овощи и фрукты;
молоко или нежирные молочные продукты – йогурт, творог.
"Если вы физически не активны, вашему телу требуется относительно мало углеводов. Так что лучше резать хлеб тоньше, а белковую начинку делать толще. Лучше взять дополнительный кусочек сыра, чем еще один кусок хлеба", – поделился Ридл.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвал список продуктов, которые можно есть на ужин.