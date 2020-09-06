Диетолог развенчала популярные мифы об арбузной диете

Арбуз – это чистый глюкозный сироп, после которого глюкоза в крови будет резко расти и затем падать. Фото: Pixabay

Устраивая разгрузочные дни на одном арбузе, можно навредить здоровью, поскольку такая диета представляет собой повышенную нагрузку на поджелудочную железу.

Кроме того, арбузом не стоит даже заменять основной прием пищи, считает диетолог Тиана Фиалкова.

Как специалист указала на своей странице в Facebook, арбуз – это чистый глюкозный сироп, после которого глюкоза в крови будет резко расти и затем падать.

Потому следует полноценно питаться, чтобы не вредить поджелудочной и не нарушать углеводный обмен в организме. Так, следует соблюдать следующие рекомендации:

Не стоит покупать уже разрезанные арбузы – высока вероятность подхватить пищевую инфекцию. Фото: Pixabay

Есть арбуз без вреда для здоровья можно между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Также рекомендуется делать продолжительные паузы после основных приемов пищи до арбуза.

Что касается разгрузочных дней, лучше сделать их на овощах, которые содержат гораздо больше клетчатки и минимум сахара, активнее способствуя очищению.

За день рекомендуется съедать до половинки арбуза за 1-2 подхода.

Не стоит покупать уже разрезанные арбузы – высока вероятность подхватить пищевую инфекцию, поскольку в мякоти и в корке ягоды очень быстро возникает среда для размножения микроорганизмов.

Употребление арбуза противопоказано людям с болезнями мочеполовой системы, особенно с камнями в почках диаметром от 4 мм и более, тяжелыми патологиями поджелудочной, кишечника и предстательной железы.

В обычных сладких арбузах на самом деле не так много пользы, поскольку селекция была направлена на повышение количества сахара, но остальных нутриентов в таких арбузах значительно меньше, чем в арбузе, выросшем в диких условиях.

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