Диетолог рассказала об опасности фруктов

Количество съеденных фруктов в день может не только помешать похудению, но и отразиться на боках в виде лишнего жира.

Об этом рассказала популярный диетолог и нутрициолог Лачин Джанкулиева на своей странице в Instagram, пояснив, что нужно тщательно следить за тем, сколько употребляется в рационе таких продуктов.

Фрукты и овощи pixabay

"Если кушать фрукты в адекватном количестве, до 300 г, вы не поправитесь. Речь идёт не о свежевыжатых фрешах, пакетированных фруктовых соках, речь о цельных фруктах, которые содержат витамины, минералы, клетчатку и много чего полезного. Если вы будете их есть больше 2-3 шт, вы просто не сможете полноценно восполнить свой рацион другими, не менее важными продуктами и запросто можете потолстеть", – пояснила она.

Диетолог также добавила, что фрукты нужно ограничивать, а в некоторых случаях даже совсем убрать при невосприятии инсулина, сахарном диабете или проблемах с ЖКТ.

"Например, когда я работаю против кандиды, убираю все фрукты которые имеют сладкий вкус и обладают высоким гликемическим индексом, т.к. кандида питается сахаром и любит сладких вкус", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно диетолог Светлана Фус рассказала, что сезонные ягоды и фрукты содержат большое количество глюкозы, потому их нужно съедать в день не более 300 граммов. Ведь в противном случае, это приведет к образованию лишнего жира.

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