Диетолог рассказала о вредных свойствах гречки и риса

Юля Ухина Диета и фитнес 15:15, 6.11.2020

Врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что гречка и рис могут оказаться вредны для организма и повлиять на набор веса при недостатке движения.

По словам специалиста, не стоит есть большое количество круп, так как они высококалорийные, а в период пандемии коронавируса люди сильно ограничены в движении. Такие продукты диетолог порекомендовала заменить тушеными или свежими овощами. Об этом она сообщила в беседе с Nation News.

Русакова отметила, что лучшее время для приема каши – утро. В течение дня от них лучше отказаться. В рацион необходимо включить сезонные овощи и фрукты, либо замороженные сезонные ягоды. Потребление кондитерских изделий тоже нужно сократить.

Также не рекомендуется злоупотреблять жареным, крупяными гарнирами и сладким. Лучше есть больше птицы, мяса, рыбы и молочных продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог Наталия Самойленко подробно рассказала о том, как из-за стресса не набрать лишние килограммы.

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