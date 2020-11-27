Диетолог рассказала о пользе домашних солений: почему их стоит есть почаще

Фрукты и некрахмалистые овощи являются важной частью рациона человека, особенно в холодное время года.

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует ежедневно съедать около 400 граммов сырых овощей и фруктов, чтобы снизить вероятность развития рака, диабета, ожирения и сердечно-сосудистых болезней. Об этом в эксклюзивном блоге для OBOZREVATEL рассказала кандидат биологических наук, научный блогер Илона Свеженцева.

Так, в холодное время года становится все труднее придерживаться этого совета, но вам будут полезны известны всем с детства квашеные овощи и фрукты. Речь идет именно о ферментированных продуктах, а не маринаде. Последние содержат много уксуса, соли, масла, порой даже аспирина, который может навредить вашему здоровью.

Что такое ферментированные продукты

Люди начали квасить продукты на зиму еще около 2400 л. до н. Идея появилась в Древнем Египте, но со временем распространилась практически по всему миру. Сейчас ферментируют различные овощи, фрукты, рыбу и даже мясо.

Продукты сначала измельчают, добавляя небольшое количество соли, иногда сахара. Затем заливают водой, или оставляют кваситься в собственном соку. Основную работу выполняют микроорганизмы, которые засоляют соленья и придают блюду уникальный и желаемый вкус, текстуру и цвет.

Также есть кислые и сладкие типы ферментации. В обоих случаях бактерии закваски выделяют кислоту, которая препятствует размножению вредных микроорганизмов, отравляющих пищу. Это может быть молочная или уксусная кислота, а также бактериоцины (вещества, которые уничтожают болезнетворные бактерии). Скорость брожения контролируют, изменяя количество добавленной соли.

Домашние соления являются важной частью рациона www.monpasie.net

Чем полезны ферментированные продукты

Большинство традиционных фруктовых и овощных солений готовят из необработанных сырых продуктов. Это позволяет максимально сохранить естественное количество витаминов, минералов и микроэлементов в готовом блюде. А еще лактобактерии во время ферментации могут производить витамины К2, В1, В2 и C.

Например, известная нам всем квашеная капуста имеет много витамина К. Природные пигменты фруктов и овощей (антоцианы, флавоноиды, каротиноиды), которые предоставляют им антиоксидантные свойства, не только сохраняются во время сквашивания, а порой также восстанавливаются до максимально активных форм.

К тому же, квашеные продукты являются ценным источником белков, углеводов и клетчатки. Поэтому известные нам корейское кимчи, квашенная капуста и огурцы могут быть питательными и малокалорийными закусками.

Домашние соления являются важной частью рациона veriko76.ru

Собственно, бактерии, которые осуществляют ферментацию, являются естественными пробиотиками, что положительно сказывается на здоровье человека.

Ученые доказали, что потребление различных соленых продуктов способствует повышению устойчивости органов желудочно-кишечного тракта к инфекционным болезням и улучшения пищеварения.

Штаммы микроорганизмов, которые находятся в закваске, также могут ограничивать развитие злокачественных опухолей, уменьшая количество ферментов, которые причастны к генерации агентов, стимулирующих развитие опухолей.

Добавление солений в ежедневный рацион может положительно влиять на работу иммунной системы человека. В них содержатся природные иммуномодуляторы – алкил-катехол, которые способствуют активации защитных путей клеток организма человека. Это предупреждает развитие хронических болезней, связанных с оксидативным стрессом, включая нейродегенеративные заболевания и рак. Кроме того, это помогает бороться с хроническими воспалениями в организме.

Спортсмены могут улучшить самочувствие после длительной и интенсивной тренировки, употребляя большое количество соленых огурцов. Это поможет уменьшить судороги мышц путем восстановления баланса электролитов в плазме крови.

Все типы солений, кроме тех, которые приготовлены в сахарном сиропе, способны снижать уровень холестерина в сыворотке крови. Поэтому приготовьте дома, или приобретите квашеную капусту или пикантное кимчи с пекинской капусты или редьки.

Также в наших широтах можно заквашивать морковь, свеклу, яблоки, помидоры, огурцы и даже арбузы.

Домашние соления являются важной частью рациона goodhome.su

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Алена Коготкова назвала продукты, которые считаются полезными, но мешают при этом сбросить лишний вес.