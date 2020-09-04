Диетолог рассказала, на сколько килограмм можно похудеть за месяц

Белорусский диетолог Алла Малайкина рассказала, на сколько килограмм можно похудеть за месяц без вреда здоровью.

На своей странице в Instagram эксперт отметила, что чем выше процент жира в теле, тем больше от него можно избавиться без влияния на мышечную массу.

Итак, в зависимости от жировой массы тела человек может похудеть (если нет сопутствующих заболеваний и гормональных нарушений) за месяц на:

3.6-8.4 кг – при ожирении;

2.8-3.6 кг – при избыточном весе;

2-2.8 кг – при средних показателях веса;

0.8-2 кг – при малом количестве жира;

0.4-0.8 кг – при очень малом количестве жира.

Похудение зависит от жировой массы тела. narodna-pravda.ua

Также Малайкина рассказала, сколько человек максимально может набрать мышечной массы за месяц. Набор веса зависит от стажа тренировок:

за первые два года тренировок можно набрать 0.7-1.5 кг

за два-четыре года – 0.4-0.7 кг

за более четырех лет – 0.2-0.4 кг.

Алла Малайкина рассказала, на сколько килограмм можно похудеть за месяц. Instagram Аллы Малайкинои

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая солистка группы "ВИА Гра", участница четвертого сезона шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос сбросила 15 килограмм за 7 месяцев и поделилась секретами похудения.