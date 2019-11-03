"Нужно идти! Переступить, перепрыгнуть!" Диетолог назвала главную ошибку при похудении

Известный диетолог Виктория Кляуз посоветовала в начале пути к похудению не обращать внимания на страх, что что-то может не получиться.

По ее словам, добиться желаемого результата при снижении веса не сложно. Советами о том, как преодолеть сомнения и начать действовать, она поделилась в своем Telegram-канале.

В первую очередь врач отметила, что предрассудок, мол, а вдруг не получится — это огромный булыжник, который лежит на пути к здоровью и стройности, и о который спотыкается абсолютно каждая женщина.

Диетолог рассказала, как преодолеть препятствия на пути к идеальному весу elhitradio.com

"Случается это, когда вы только начинаете идти: отбросив предрассудки, поборов лень, поднявшись с дивана, настроившись, наконец открываете свою дверь, делаете первый шаг и оп! Булыжник: "А вдруг не получится!" — пишет Кляуз.

Она добавила, что не стоит сразу думать, будто бы весь путь к желаемому результату будет состоять из таких булыжников. Или что каждый шаг будет даваться так же нелегко, как самый первый.

"Да, можно взять этот булыжник с собой и тащить всю дорогу, убеждая себя, что "вы — особенная, что у вас никогда ничего не получается". Пройдете два-три шага и наткнетесь на еще один такой же булыжник, который тащили в прошлый раз, бросили его здесь и вернулись обратно на свой уютный диван. А булыжник никуда и не делся", — с иронией говорит Кляуз.⠀

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Диетолог отмечает, что не стоит останавливается ни в начале, ни на полпути. А делать то, что и планировали: ради чего побороли лень и вышли из своей зоны комфорта.

"Нужно идти! Переступить, перепрыгнуть, перелезть через этот треклятый булыжник и пойти своим путем!" — подбадривает она.

По ее словам, у каждого путь к снижению веса разный: у одних он долгий, у других нет, а вот кого-то он приведет не только к желаемому результату, но и полной внутренней трансформации.

"Поборов свой страх, сомнения, преодолевая препятствия в своей же голове, мы становимся свободнее, увереннее, счастливее! Стоит лишь попробовать!" — подытожила Кляуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз назвала простые шаги к эффективному снижению веса. По ее словам, перед началом похудения необходимо посчитать индекс массы тела. Если он будет в норме, то сбросить нужно всего 1-2 килограмма за месяц. Если ИМТ выше 40, то сбрасывать вес нужно активнее.

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