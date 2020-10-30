Диетолог рассказала, как не заедать стресс

Известный украинский диетолог Наталия Самойленко подробно рассказала о том, как из-за стресса не набрать лишние килограммы.

По ее словам, от стресса набирают вес, когда в организме вырабатывается слишком много кортизола – гормона стресса. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Так, увидеть такого человека можно издалека, ведь набор веса, вызванный высоким уровнем кортизола, проявляется по-своему: у таких людей будут стройные лицо, руки и ноги, но грузный центр тела.

Эксперт отметила, что это происходит потому, что жир из конечностей будто магнитом притягивается к центру тела, увеличивая процент висцерального жира. Что, кстати, увеличивает риски для вашего здоровья больше, чем избыток жира за счет подкожного.

Диетолог рассказала, как не набирать вес от стрессов РБК

Что может повысить уровень кортизола

постоянные стрессы;

чрезмерное количество силовых нагрузок;

слишком много кофе и кофеиносодержащих напитков (кофе, чай, кола, энергетики);

курение;

недостаточная продолжительность/качество сна;

опухоль, которая продуцирует выработку кортизола.

Кроме того, высокий кортизол заставляет вас чувствовать постоянный голод и тягу к сладкому. Мы укрощаем стресс сладким, но тем самым только провоцируем чрезмерную выработку кортизола. Мало того, что вы находитесь в замкнутом кругу, вы набираете вес и повышаете риски развития сахарного диабета.

Также Самойленко подчеркнула, что кортизол – не плохой гормон. Он важен жизненно. Кроме того, что он помогает мгновенно собраться и стабилизировать организм в экстренной ситуации, он активизирует наш мозг, влияет на пищеварение и обмен веществ, помогает иммунной системе функционировать в ответ на болезнь или травму. Но всему нужна мера.

Наталия Самойленко поделилась, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса Чемпионат.com

Если у вас повышен кортизол, начните из модификации (изменения) своего образа жизни и своего окружения, чтобы максимально снизить риск возникновения или развития ожирения и сахарного диабета.

Медитируйте. Включайте больше "спокойной" физической активности, в вечернее время идеальны йога, пилатес, стретчинг.

Спите больше и качественней. Научитесь засыпать, а не ложиться (это разные вещи), в тот же день, когда вы проснулись. За два часа до сна не пользуйтесь гаджетами, не смотрите телевизор. Установите блокаторы синего цвета на своем смартфоне. Засыпайте в предварительно проветренной комнате. Приучите себя читать перед сном – это очень успокаивает нервную систему.

Забудьте про употребление таких напитков, как энергетики. И минимизируйте количество чашек кофе и крепкого чая до двух в день до 15:00. После обеда пейте воду и травяные чаи.

Насыщайте рацион продуктами, которые содержат магний: орехи, льняные и кунжутные семена, гречневая каша, черный шоколад с максимальной концентрацией какао и минимальной – сахара, жирными сортами рыбы, авокадо.

Диетолог Наталия Самойленко рассказала, как не поправиться из-за стресса Домашний Очаг

Как проверить уровень кортизола

Лучше всего заранее приобрести контейнер для биоматериала для исследования на кортизол и соберите слюну в то время дня, которое рекомендовал ваш врач.

За сутки до забора слюны исключите алкоголь, сладкое и некоторые медицинские препараты (уточните у своего врача), чтобы избежать неточного результата.

Удалите губную помаду, бальзам для губ.

В биоматериале не должно быть крови. Лучше не чистить зубы нитью или щеткой за 30 минут до сбора материала.

Укажите время забора слюны на контейнере.

Обратитесь в любую медицинскую лабораторию и отдайте материал на исследование.

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