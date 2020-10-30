Диетолог рассказала, как не заедать стресс

Известный украинский диетолог Наталия Самойленко подробно рассказала о том, как из-за стресса не набрать лишние килограммы.

По ее словам, от стресса набирают вес, когда в организме вырабатывается слишком много кортизола – гормона стресса. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Так, увидеть такого человека можно издалека, ведь набор веса, вызванный высоким уровнем кортизола, проявляется по-своему: у таких людей будут стройные лицо, руки и ноги, но грузный центр тела.

Эксперт отметила, что это происходит потому, что жир из конечностей будто магнитом притягивается к центру тела, увеличивая процент висцерального жира. Что, кстати, увеличивает риски для вашего здоровья больше, чем избыток жира за счет подкожного.

постоянные стрессы;

чрезмерное количество силовых нагрузок;

слишком много кофе и кофеиносодержащих напитков (кофе, чай, кола, энергетики);

курение;

недостаточная продолжительность/качество сна;

опухоль, которая продуцирует выработку кортизола.

Кроме того, высокий кортизол заставляет вас чувствовать постоянный голод и тягу к сладкому. Мы укрощаем стресс сладким, но тем самым только провоцируем чрезмерную выработку кортизола. Мало того, что вы находитесь в замкнутом кругу, вы набираете вес и повышаете риски развития сахарного диабета.

Также Самойленко подчеркнула, что кортизол – не плохой гормон. Он важен жизненно. Кроме того, что он помогает мгновенно собраться и стабилизировать организм в экстренной ситуации, он активизирует наш мозг, влияет на пищеварение и обмен веществ, помогает иммунной системе функционировать в ответ на болезнь или травму. Но всему нужна мера.

Если у вас повышен кортизол, начните из модификации (изменения) своего образа жизни и своего окружения, чтобы максимально снизить риск возникновения или развития ожирения и сахарного диабета.

Медитируйте. Включайте больше "спокойной" физической активности, в вечернее время идеальны йога, пилатес, стретчинг.

Спите больше и качественней. Научитесь засыпать, а не ложиться (это разные вещи), в тот же день, когда вы проснулись. За два часа до сна не пользуйтесь гаджетами, не смотрите телевизор. Установите блокаторы синего цвета на своем смартфоне. Засыпайте в предварительно проветренной комнате. Приучите себя читать перед сном – это очень успокаивает нервную систему.

Забудьте про употребление таких напитков, как энергетики. И минимизируйте количество чашек кофе и крепкого чая до двух в день до 15:00. После обеда пейте воду и травяные чаи.

Насыщайте рацион продуктами, которые содержат магний: орехи, льняные и кунжутные семена, гречневая каша, черный шоколад с максимальной концентрацией какао и минимальной – сахара, жирными сортами рыбы, авокадо.

Лучше всего заранее приобрести контейнер для биоматериала для исследования на кортизол и соберите слюну в то время дня, которое рекомендовал ваш врач.

За сутки до забора слюны исключите алкоголь, сладкое и некоторые медицинские препараты (уточните у своего врача), чтобы избежать неточного результата.

Удалите губную помаду, бальзам для губ.

В биоматериале не должно быть крови. Лучше не чистить зубы нитью или щеткой за 30 минут до сбора материала.

Укажите время забора слюны на контейнере.

Обратитесь в любую медицинскую лабораторию и отдайте материал на исследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо включить в рацион женщинам старше 40 лет для снижения веса и улучшения состояния здоровья в целом.