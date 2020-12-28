Диетолог озвучил 4 способа борьбы с перееданием

Ряд исследований доказал, что к неспособности отказаться от нездоровой еды приводят изменения в системе принятия решений и импульсного контроля.

Об этом рассказал ведущий диетолог и консультант компании Enzymedica UK Мэй Симпкин. Специалист также озвучил четыре способа борьбы с перееданием, вызванным стрессовым состоянием, пишет Express.

В частности, Симпкин порекомендовал меньше видеть нежелательные продукты, например, избегать отдела со сладостями в супермаркете. Также диетолог советует перед тем, как отправляться в магазин, заранее составить меню на неделю и список продуктов.

Кроме того, часто люди принимают жажду за голод и употребляют при обезвоживании нездоровую пищу, говорит эксперт. Поэтому рекомендуется чаще пить чистую воду, а также включить в рацион травяные чаи и супы.

В третьих, специалист посоветовал меньше обедать в ресторанах и больше готовить самостоятельно из свежих продуктов, а не полуфабрикатов.

Еще одним способом борьбы с перееданием Симпкин назвал физические нагрузки. Они не только поднимают настроение, но и подавляют аппетит, отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. Так, утверждение о том, что вся еда при низкой температуре дольше остается свежей, является мифом.