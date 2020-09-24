Диетолог назвала список продуктов, которые спасут от осенней депрессии

Российский диетолог Ева Шишова назвала список продуктов, которые спасут от осенней депрессии и помогут укрепить иммунитет.

На своей странице в Instagram эксперт объяснила, что каждый год осенью из-за перепада температуры обостряются хронические заболевания и ухудшается эмоциональное состояние.

Поэтому Шишова посоветовала есть больше продуктов, содержащих витамин C, а именно:

шиповник;

болгарский перец;

квашеную капусту;

цитрусовых фруктов;

темно-зеленые овощи и зелень.

Шишова посоветовала есть больше продуктов, содержащих витамин C. zelenasadyba.com.ua

"Употребляйте в пищу разноцветные овощи, содержащие бета-каротин. Он стимулирует выработку клеток, которые убивают микробы. Есть нужно красные, пурпурные, желтые и оранжевые овощи. Они должны быть сырые или слегка термообработанные", – поделилась диетолог.

Также важно не забывать о витамине Е, который содержится в орехах, растительных маслах, авокадо и хлебе с отрубями. Шишова посоветовала включать в рацион и белок. Это рыба, птица, телятина и сыр.

"Употребляйте продукты с антибактериальными свойствами: лук, чеснок, хрен, свекла, морковь, сельдерей. Навредить иммунитету может очень жирная и острая пища, консервированные и копченые продукты, сахар, соль, алкоголь. А вообще, лучшее средство для укрепления иммунитета, борьбы с вирусами и осенней апатией – это здоровый образ жизни и хорошее настроение", – добавила Шишова.

Диетолог посоветовала, как бороться с осенней депрессией. Instagram Ева Шишова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский диетолог Наталья Пугачева назвала овощи, которые помогут быстро похудеть.