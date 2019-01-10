Диетолог назвала самый питательный фрукт мира

Диетолог Светлана Фус рассказала, что авокадо — это уникальный представитель растительной пищи, официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый питательный фрукт.
Также на своей странице в Instagram она поделилась фактами о пользе этого фрукта. Так, по ее словам, авокадо улучшает иммунитет, и делает организм моложе. Кроме того, высокое содержание витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот в этом фрукте помогают организму бороться с воспалениями и усиливают иммунитет.
Авокадо знаком нам сравнительно недавно, и все больше завоевывает популярность. Это уникальный представитель растительной пищи, официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый питательный фрукт. Хотя называть его фруктом довольно странно, ведь его не едят как яблоко или грушу. Мякоть авокадо жирная и не сладкая. Косточку его и кожуру нельзя употреблять, так как в них содержится токсичное вещество Персин, что защищает сам плод от грибков и паразитов. А у человека может вызвать расстройство пищеварения или аллергические реакции. Факты о пользе авокадо. 🥑 Плоды его богаты нутриентами, кремнием (в 100 г - 213% от дневной нормы), бором (соответственно - 14,3%), никелем (140%). Эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, играют роль в обмене жиров, углеводов, гормонов. Важно уделять внимание этим элементам женщинам при климаксе. Это хороший источник калия и магния. 🥑 В авокадо высокое содержание витамина Е (13% дневной нормы в 100 г), природного антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения. 🥑 Несмотря на то, что в половине мякоти одного плода содержится 9 г углеводов, примерно 7 из них это - клетчатка, составляет примерно 20% дневной потребности. Всего 0.5 г от общего количества углеводов приходятся на крахмал и 0.5-0.7 г на простой сахар. Через такой состав его гликемический индекс очень низкий - 10. 🥑 Авокадо улучшает иммунитет, делает организм моложе. Высокое содержание и уникальная комбинация природных антиоксидантов в авокадо - прежде всего витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот помогают организму бороться с воспалениями, усиливают иммунитет. 100 г авокадо содержит 1.5 суточные дозы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи. 🥑 Фитостерины также имеют антиандрогенный эффект - снижают уровень и активность мужских гормонов андрогенов. Поэтому его следует включать в рацион питания женщинам, у которых определяют высокий уровень мужских гормонов, например при поликистозе яичников или климаксе. Друзья, интересна данная тема? Если да, ставим “+” в комментариях, я продолжу.
Диетолог добавила, что авокадо стоит включать в рацион питания женщинам, у которых определяют высокий уровень мужских гормонов, например при поликистозе яичников или климаксе. Ведь в нем содержится 1.5 суточной дозы фитостеринов, которые снижают уровень и активность мужских гормонов андрогенов.
Фото: Smak.ua
Также Фус отметила, что плоды авокадо богаты нутриентами, кремнием, бором и никелем. Эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи и волос. Кроме того, они играют роль в обмене жиров, углеводов и гормонов.
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