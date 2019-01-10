Диетолог назвала самый питательный фрукт мира

Диетолог Светлана Фус рассказала, что авокадо — это уникальный представитель растительной пищи, официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый питательный фрукт.

Также на своей странице в Instagram она поделилась фактами о пользе этого фрукта. Так, по ее словам, авокадо улучшает иммунитет, и делает организм моложе. Кроме того, высокое содержание витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот в этом фрукте помогают организму бороться с воспалениями и усиливают иммунитет.

Диетолог добавила, что авокадо стоит включать в рацион питания женщинам, у которых определяют высокий уровень мужских гормонов, например при поликистозе яичников или климаксе. Ведь в нем содержится 1.5 суточной дозы фитостеринов, которые снижают уровень и активность мужских гормонов андрогенов.

Фото: Smak.ua

Также Фус отметила, что плоды авокадо богаты нутриентами, кремнием, бором и никелем. Эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи и волос. Кроме того, они играют роль в обмене жиров, углеводов и гормонов.

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