Диетолог назвала овощи, которые помогут быстро похудеть

Ольга Веркалец Диета и фитнес 02:00, 16.09.2020

Российский диетолог Наталья Пугачева назвала овощи, которые помогут быстро похудеть.

Врач рассказала изданию "Комсомольская правда", что за счет клетчатки эти продукты наполняют желудок и вызывают чувство сытости. Кроме того, овощи имеют низкую калорийность и много витаминов и микроэлементов.

Эксперт посоветовала три раза в день употреблять около 300 граммов овощей. Для похудения идеально подойдет свежая зелень: салат айсберг, руккола, шпинат и сельдерей. Пугачева также призывает есть любые виды капусты: белокочанную, красную, брокколи, брюссельскую и цветную.

Капуста полезна при похудении.
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В список полезных овощей для похудения вошли огурцы. Они содержат много воды и калия, что позволяет не ограничивать этот продукт в рационе. Пугачева порекомендовала употреблять также свеклу.

"Свекла в любом виде повышает выносливость, контролирует чувство голода, обеспечивает правильную работу кишечника", – объяснила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее русский врач-диетолог Альбина Комиссарова развеяла популярные мифы о похудении. Эксперт отметила, что часто во время правильного питания для тех, кто худеет, есть много запретов относительно рациона.

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