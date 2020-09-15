Диетолог назвала овощи, которые помогут быстро похудеть

Российский диетолог Наталья Пугачева назвала овощи, которые помогут быстро похудеть.

Врач рассказала изданию "Комсомольская правда", что за счет клетчатки эти продукты наполняют желудок и вызывают чувство сытости. Кроме того, овощи имеют низкую калорийность и много витаминов и микроэлементов.

Эксперт посоветовала три раза в день употреблять около 300 граммов овощей. Для похудения идеально подойдет свежая зелень: салат айсберг, руккола, шпинат и сельдерей. Пугачева также призывает есть любые виды капусты: белокочанную, красную, брокколи, брюссельскую и цветную.

Капуста полезна при похудении. 24 Канал

В список полезных овощей для похудения вошли огурцы. Они содержат много воды и калия, что позволяет не ограничивать этот продукт в рационе. Пугачева порекомендовала употреблять также свеклу.

"Свекла в любом виде повышает выносливость, контролирует чувство голода, обеспечивает правильную работу кишечника", – объяснила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее русский врач-диетолог Альбина Комиссарова развеяла популярные мифы о похудении. Эксперт отметила, что часто во время правильного питания для тех, кто худеет, есть много запретов относительно рациона.