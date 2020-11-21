Диетолог назвала лучший осенний напиток для укрепления организма

Obozrevatel Диета и фитнес 09:45, 21.11.2020 Обновлено: 10:02, 21.11.2020

Украинский диетолог Татьяна Фиалкова посоветовала в осенне-зимний период добавить в свой рацион кружечку хорошего какао, поскольку оно не только подымает настроение, но и улучшает работу организма в целом.

Как рассказал эксперт на своей странице в Facebook, какао имеет ряд положительных свойств.

  • "Ключевые компоненты какао - полифенолы, они же антиоксиданты и противовоспалительные вещества, которые мы хорошо ощущаем в напитке в виде горечи.

  • Доказано, что какао улучшает состояние микрофлоры кишечника: увеличивает популяцию полезных бактерий в кишечнике и подавляет рост клостридий.

  • Какао снижает аппетит и предупреждает эмоциональное переедание. Отличный напиток на полдник, когда обычно хочется заесть послеобеденную трапезу сладеньким.

  • Известно, что какао профилактирует развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета, повышая чувствительность рецепторов к инсулину.

  • Какао даже чуть-чуть влияет на снижение "плохого" холестерина (ЛПНП), уменьшая его уровень на 4-7% при ежедневном употреблении напитка или горького шоколада.

  • Исследования говорят, что регулярное потребление какао приводит к мягкому снижению артериального давления у гипертоников (гипотоников, наоборот, тонизирует) и снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Выпивая две чашки какао без сахара, испытуемые демонстрировали улучшение мозгового кровообращения и лучшие результаты при умственной нагрузке.

  • Чем больше горечи в какао продуктах, тем больше в нем флавоноиды, и тем активнее будет положительное действия (все вышеперечисленные эффекты) на организм", – поделилась с пользователями сети специалист.

Какао улучает состояние микрофлоры кишечника.
Depositphotos

Но чтобы укрепить организм, а не нанести ему вред Фиалкова рекомендует выбирать качественные какао-бобы, какао и шоколад с максимальным содержанием этого компонента.

"Самый мощный эффект окажут: сырые какао-бобы ферментированные, тертое какао и порошок какао 100%, шоколад с максимальным % какао", – добавила диетолог.

Регулярное потребление какао снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Depositphotos

Однако помимо положительных свойств, какао также имеет ряд противопоказаний.

• наличие ГЭРБ (рефлюкс). • акне и дерматиты, экземы. • мочекаменная болезнь.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, диетолог Синтия Сасс назвала 8 полезных свойств яблок.

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