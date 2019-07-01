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Диетолог назвала главные ошибки, которые мешают похудеть

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Диетолог Наталья Кошкина рассказала о главных ошибках, которые не дают похудеть.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Так, диетолог отметила, что люди хотят иметь идеальную фигуру и считают, что правильного питания и небольших прогулок для этого достаточно. Но это не так.

Диетолог назвала главные ошибки, которые мешают похудеть

Фото: 2000.ua

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"Если вы хотите суперрезультат, вам придется считать калории, взвешивать еду, контролировать ее количество, посещать тренажерный зал. Это должно стать приоритетом. Я этого раньше и сама не делала, но поняла, что это было ошибкой", — рассказала Кошкина.

Недавно OBOZREVATEL сделал подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.

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