Диетолог назвала главные ошибки, которые мешают похудеть

Диетолог Наталья Кошкина рассказала о главных ошибках, которые не дают похудеть.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Так, диетолог отметила, что люди хотят иметь идеальную фигуру и считают, что правильного питания и небольших прогулок для этого достаточно. Но это не так.

Фото: 2000.ua

"Если вы хотите суперрезультат, вам придется считать калории, взвешивать еду, контролировать ее количество, посещать тренажерный зал. Это должно стать приоритетом. Я этого раньше и сама не делала, но поняла, что это было ошибкой", — рассказала Кошкина.

Недавно OBOZREVATEL сделал подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал