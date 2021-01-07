Диетолог назвала две самые эффективные и полезные диеты для легкого похудения

Украинский врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко назвала самые полезные и эффективные диеты, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. Среди них – средиземноморская и DASH-диета.

По словам эксперта, все остальные распространенные диеты нельзя назвать полезными. Об этом Самойленко рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL.

"Мы, как врачи-диетологи, прописываем индивидуальные протоколы питания в зависимости от тех или иных ситуаций. Если говорить о массовом назначении или потреблении диет, то уже давным-давно определился лидер – это DASH-диета, которая помогает работать с гипертензией и разработана врачами для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы и повышенным артериальным давлением", – отметила Наталья.

Она также добавила, что любители морепродуктов могут обратить внимание на средиземноморскую диету. Она основывается на употреблении в пищу натуральных жиров: оливкового масла, лосося, тунца, жирных молочных продуктов, авокадо, орехов и семен.

"Уже три года занимает лидерскую позицию средиземноморская диета по соотношению эффективности в плане здоровья, безопасности и снижения веса. Все остальные диеты в этот список даже не входят", – подытожила диетолог.

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