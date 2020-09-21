Диетолог назвала дешевые продукты, полезные для здоровья
Шведский диетолог Кристина Андерсон назвала список дешевых продуктов для здорового питания.
Врач посоветовала много употреблять лука, так как этот продукт богат необходимыми для организма витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, пишет издание Svenska Dagbladet.
На втором месте оказалась капуста, которая предотвращает образование раковых опухолей. Однако эксперт не советует ее употреблять в сыром виде, если есть проблемы с желудком. Андерсон также посоветовала регулярно есть морковь, свеклу и пастернак.
Кроме корнеплодов, диетолог призвала добавлять в рацион цельнозерновую пищу, поскольку она нормализует уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. Также она напомнила о пользе картофеля, который насыщает организм.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалист перечислила шесть продуктов, которые считаются низкокалорийными, но могут быть вредными для здоровья.