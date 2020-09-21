Диетолог назвала дешевые продукты, полезные для здоровья

Ольга Веркалец Диета и фитнес 02:40, 22.09.2020

Шведский диетолог Кристина Андерсон назвала список дешевых продуктов для здорового питания.

Врач посоветовала много употреблять лука, так как этот продукт богат необходимыми для организма витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, пишет издание Svenska Dagbladet.

На втором месте оказалась капуста, которая предотвращает образование раковых опухолей. Однако эксперт не советует ее употреблять в сыром виде, если есть проблемы с желудком. Андерсон также посоветовала регулярно есть морковь, свеклу и пастернак.

Корнеплоды полезны для здоровья.
Life And Health Network

Кроме корнеплодов, диетолог призвала добавлять в рацион цельнозерновую пищу, поскольку она нормализует уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. Также она напомнила о пользе картофеля, который насыщает организм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалист перечислила шесть продуктов, которые считаются низкокалорийными, но могут быть вредными для здоровья.

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