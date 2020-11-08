Диетолог назвала 8 полезных свойств яблок

Яблоки признаны диетологами образцом питательности и здоровья, и все больше исследований доказывают, что этот продукт можно считать символом хорошего здоровья.

Об этом пишет диетолог Синтия Сасс в статье для Health. Специалист также назвала восемь полезных качеств яблок, основываясь на исследованиях ученых последних лет.

Яблоки сокращают уровень холестерина

Исследование ученых из Университета Рединга (Британия) показало, что потребление двух яблок в день приводит к более быстрому сокращению холестерина и "плохого" липопротеина низкой плотности (LDL), а также улучшению маркеров здоровья кровеносной системы.

Диетолог рекомендует в качестве легкого и приятного перекуса измельченные яблоки с черенками сельдерея, пряностями для яблочного пирога и миндальным маслом.

Яблоки помогают контролировать вес

Содержащиеся в яблоках вещества, особенно в сорте Гренни Смит, способствуют росту полезных бактерий, связанных с контролем веса. Такой результат показало исследование, проведенное в 2014 году. Кроме того, яблоки помогают контролировать вес благодаря богатому содержанию в них клетчатки. Так, согласно исследованиям, каждый съеденный грамм клетчатки блокирует действие около семи калорий.

Чтобы начать день с наполненного клетчаткой рациона, диетолог рекомендует порезать яблоко, снять с него кожуру, с помощью блендера сделать смузи, добавить 170 грамм кокосового молока без сахара, столовую ложку кокосового масла, половник сухого белка, щепотку специй для яблочного пирога и немного льда.

Потребление яблок помогает контролировать вес Unsplash

Яблоки предотвращают некоторые виды рака

Исследователи из Италии пришли к выводу, что повышенное потребление яблок приводит к сокращению вероятности возникновения рака легких. Другие исследования также показали превентивное воздействие на возникновение колоректального рака, рака груди и рака пищевого тракта.

Так, ученые считают, что фенолы и флавоноиды, содержащиеся в яблоках, могут участвовать в защите клеток от повреждений и предотвращать рост опухолевых клеток.

Яблоки помогают регулировать содержание сахара в крови

По мнению ученых, главный антиоксидант в яблоках блокирует активность фермента, отвечающего за разложение крахмала до состояния простого сахара. Яблочный уксус тоже помогает снизить уровень сахара в крови – его рекомендуется использовать в гарнирах и приправах к салату.

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Яблоки могут способствовать развитию мышц

Предварительные эксперименты с животными показали, что урсоловая кислота, содержащаяся в кожуре яблока, помогает увеличивать мышечную массу.

Яблоки полезны для здоровья легких

Исследования показали связь употребления яблок с кожурой с улучшением здоровья легких, а также с понижением риска респираторных заболеваний, включая астму, бронхит и эмфизему. Люди, съедающие пять яблок в неделю, на 32% сокращают риск астмы в сравнении с теми, кто употребляют их в меньшем количестве.

Диетолог предлагает следующий рецепт: нарезать яблоко, добавить чайную ложку лимонного сока, столовую ложку воды и немного специй для яблочного пирога, подогреть все это на медленном огне до мягкости, затем сверху посыпать четвертю чашки измельченных овсяных хлопьев с чайной ложкой миндального масла. Получится что-то наподобие яблочного пирога с толстой верхней коркой.

Яблоки – богатый источник пектина, который может быть полезен при воспалительных заболеваниях кишечника Unsplash

Польза для пищеварения

Яблоки – богатый источник пектина, который может быть полезен при воспалительных заболеваниях кишечника. Так, в ходе отдельных исследований было установлено, что пектин облегчает симптомы запоров и диарей.

Яблоки помогают продлить жизнь

Исследование фруктовых мух, проведенное в 2011 году, показало, что потребление яблок продлевает их жизнь на 10%, а также позволяет сохранять активность. Как известно, эти насекомые часто используются в качестве заменителя при изучении питания человека из-за генетического сходства в части подверженности заболеваниям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, почему яблоки лучше есть неочищенными. Каждый человек ежедневно должен съедать хотя бы одно яблоко. Это уникальный фрукт, который стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и помогает организму самостоятельно очищаться, что в конечном итоге позволяет сохранить молодость на долгие годы.