Раскрыт главный недостаток диеты вареного яйца

Популярная сейчас так называемая диета вареного яйца действительно помогает похудеть, поскольку предполагает сниженное потребление калорий, однако при отказе от нее вес может быстро вернуться.

Потому яичная диета рекомендуется лишь в конкретных ситуациях, говорится в статье газеты La Vanguardia.

Так, гуру этой диеты Ариэль Чандлер, написавшая книгу "Диета вареного яйца – простой и быстрый способ похудеть", утверждает, что благодаря ей можно похудеть на 10 килограммов всего за две недели и при этом привести в норму содержание сахара в крови, а также поддержать зрение, укрепить кости, волосы и ногти.

Диета предполагает потребление до шести яиц в день и других продуктов, таких как нежирное мясо, рыба, овощи и фрукты с низким содержанием углеводов, жиры в малых количествах, напитки, пряности.

При этом специалисты утверждают, что такое количество яиц, возможно, нормально для профессионального спортсмена, который готовится к соревнованиям. Так, яйца содержат много белка и жиров, которые помогают восстанавливаться после интенсивных тренировок.

Однако такая диета не подходит при похудении: человек получит серьезный дефицит калорий, особенно в группах основных питательных веществ.

Поэтому наиболее разумным является употреблять максимум два яйца в день, если вы подвергаетесь умеренной физической нагрузке. А в жаркую погоду и вовсе лучше ограничиться одним, так как этот продукт повышает температуру тела.

Также важен способ приготовления яиц: более предпочтительны сваренные вкрутую яйца, так как они не содержат дополнительных жиров, получаемых из масла при жарке.

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