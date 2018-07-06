Диета Олега Винника: как звезда поддерживает идеальную форму

Известный украинский певец Олег Винник, покоривший многих украинских женщин не только голосом, но и прекрасным телом, раскрыл секреты своей диеты.

О том, как питается исполнитель, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, он рассказал в интервью журналу "Отдохни".

"С утра – пару ложек овсянки, хоть я ее и не люблю особо, но она полезная. Днем – белок с клетчаткой: яйца с листьями салата. Вечером могу котлету съесть. Но не жирную и не жареную. Я вообще в еде не привередливый, мне легко придерживаться правильного питания. Руколу просто обожаю! Могу ее тоннами есть. А вот кефир, говорят, полезен на ночь, но я его не люблю, разве что с медом", – признался артист.

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, Олег Винник рассказал о своей мечте построить в Украине дом у озера с карпами. Также певец вспомнил, какой период в своей жизни считает самым сложным.

"Это тот период, когда я себя готовил после работы в мюзиклах к сольному творчеству. Это было сложно с профессиональной точки зрения – нужно было полностью переделать вокал, сложно морально – нужно было бросить работу в театре в Германии, сложно материально – нужно было записывать песни и жить на что-то. Да и вообще это было решение изменить жизнь, на которое у меня ушло несколько лет. Года два-три. Я искал себя. Но если сейчас оглянуться назад, это нормально, каждый артист через подобное проходит. Это не самое было плохое время, меня оно закалило", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Винник стал хедлайнером первого дня крупнейшего в Восточной Европе музыкального фестиваля Atlas Weekend, который стартовал 3 июля в Киеве.