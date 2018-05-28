Диета на лето: чем утолять жажду и как откорректировать рацион

В летнюю жару стоит отказаться от утоления жажды с помощью популярных газированных напитков и мороженого.

Об этом в эфире ObozTV заявил врач-невролог Алексей Пелепейченко.

"Все эти сладкие газированные воды в жару лучше не употреблять. Это очень много сахара, это скачек сахара, а потом резкое падение уровня глюкозы в крови. Лучше компот из сухофруктов, отвары, сделать какой-то зеленый чай с лимоном. Это оптимально для поддержания уровня сахара, магния, натрия и калия в крови", - отметил он.

По его словам, это же касается и всеми любимого мороженого.

"Мороженое повышает уровень сахара в крови и человек себя чувствует лучше", - констатировал медик.

Также Пелепейченко призвал ограничить употребление мяса в жару.

"Лучше не есть жирную пищу: мясо, мясные субпродукты. Овощи фрукты- великолепно. Макаронные изделия можно, они держат постоянный уровень сахара в крови. Мясо требует много затрат для переваривания. Его можно поменять на рыбу", - считает врач.

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