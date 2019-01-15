Диета клиники Майо: что это такое и как ее соблюдать

Американские медики и специалисты в области диетологии составили список популярных диет на 2019 год. Так, в десятку лучших вошла диета клиники Майо.

Как сообщает журнал U.S. News&World Report, этот тип питания помогает не только сбросить лишний вес, но и укрепляет здоровье. Так, принятие такого образа жизни снижает уровень сахара в крови, что отлично подойдет для людей с преддиабетом и диабетом 2 типа.

Что такое диета клиники Майо?

Настоящая диета клиники Майо — это суровое сбалансированное питание, по так называемой пирамиде здорового веса. Она создана с целью найти оптимальный, индивидуальный рацион для каждого человека, благодаря которому вес будет держаться в норме. Этот тип питания включает много фруктов, овощей, углеводов, белков и жиров. Самая незначительная часть в нем отводится на сладости.

Диета клиники Майо не рекомендует употреблять слишком большое количество мяса и жирных молочных продуктов. Также запрещается пить алкогольные напитки, ведь они замедляют процесс выведения лишних жировых отложений из организма.

Фото: VeryGoodDiet

Как соблюдать диету клиники Майо

Употреблять на завтрак много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов

Каждый день уделять 30 минут на физические активности

Перестать употреблять еду вне дома (если только заказанная вами пища не соответствует правилам)

Считать калории

Перекусывать орехами

Фото: Aranetta.ru

Стоимость такой диеты

Диета Майо может быть очень дорогим видом питания, поскольку свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты стоят немало.

Помогает ли при похудении

Диета клиники Майо поможет вам похудеть при условии соблюдения правил. Главное — составлять план с калориями.

Фото: Diet-diet.ru

Насколько легко следовать диете клиники Майо

Некоторым трудно заставить себя отказаться от сладкой и жирной пищи и начать подсчитывать калории. Но главное запомнить, что диета Майо построена на ограничениях, а не на запретах. Также придерживаться такого типа питания весьма удобно, ведь в сети можно найти массу рецептов, которые будут подходить для такого рациона.

Как сообщалOBOZREVATEL, американские медики и специалисты назвали вторую по популярности диету на 2019 год. Среди наиболее безопасных типов питания журнал U.S. News&World Report указал DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension Диетологический подход к лечению гипертонии).

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