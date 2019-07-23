Диета или спорт? Стало известно, что эффективнее для похудения

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, что важнее для похудения: спорт или правильное питание.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "За годы практики, я могу сказать на 100%, что одинаково важно тренироваться и правильно питаться. Если вы хотите быть в форме и быть здоровым человеком, то по-другому никак. Ведь правильное питание — это основа здоровья. Тренировки — основа физической выносливости и качества тела", — рассказала Усенко.

Фото: fitnesmagazin.ru

Также диетолог отметила, что можно, конечно, худеть только питаясь правильно, или только занимаясь спортом. Но если грамотно совмещать, то добиться результата можно быстрее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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