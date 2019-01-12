Диета DASH: что это такое и как ей следовать

Американские медики и специалисты назвали вторую по популярности диету на 2019 год.

Среди наиболее безопасных типов питания журнал U.S. News&World Report указал DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – Диетологический подход к лечению гипертонии).

Эта модель помогает для снижения давления крови у страдающих таким заболеванием. Диета DASH формируется обширным пищевым рационом, а не отдельными компонентами. Этот тип питания включает много фруктов, овощей, круп, орехов и бобовых, а также рекомендации по молочным продуктам с низким содержанием жиров или без них.

Также Dietary Approaches to Stop Hypertension не рекомендует продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как жирное мясо, жирные молочные продукты, подслащенные напитки и сладости.

Эта диета является сбалансированной, а ее преимущество заключается в том, что ее соблюдать не только приятно, но и можно не прерывать длительное время. А эксперты по питанию называют ее "Лучшей общей диетой США", связанной со Средиземноморской диетой.

Как соблюдать диету DASH

Начало диеты никак не означает радикальных изменений в своем рационе. Специалисты советуют внедрять ее в свой образ жизни постепенно.

Например: добавить одну порцию овощей или фруктов в каждый прием пищи;

Ввести два или более блюда без мяса в неделю;

Использовать травы (зелень) и специи, чтобы сделать еду вкуснее без соли;

Перекусывать миндалем или орехами;

При возможности поменять белую муку на цельнозерновую;

Гулять по 15 минут после обеда или ужина.

Стоимость такой диеты

DASH может быть очень дорогим видом питания, поскольку свежие фрукты, овощи и цельнозерновые продукты стоят немало.

Помогает ли при похудении

Если тщательно придерживаться правил диеты, что вес потерять можно. Особенно, если составлять план с калориями.

Насколько легко следовать DASH

Некоторым трудно заставить себя отказаться от жирной, сладкой и соленой еды. Хотя этот вид питания является весьма щадящим в плане выбора продуктов. К тому же, следовать диете весьма удобно. В сети можно найти массу рецептов, которые будут подходить для такого рациона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самой популярной диетой 2019 года была признана Средиземноморская. Этот тип питания очень эффективен для потери лишнего веса, а также для профилактики и лечения диабета и сердечных заболеваний.

Английский врач-диетолог Майкл Мосли объяснил, в чем преимущество Средиземноморской диеты.

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