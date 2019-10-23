Диета "5:2": как сбросить вес без вреда для организма

Британский врач-диетолог Майкл Мосли написал книгу "Быстрая диета 5:2", которая стала настоящим бестселлером. Она помогает избавиться от лишних килограммов за короткий срок.
Метод питания Майкла Мосли не предусматривает соблюдение строгих правил в питании, пишет "Cosmopolitan".
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В течение пяти дней в неделю можно питаться, как обычно, но два следующих ограничивать себя до 500 ккал в день. Такое интервальные голодание способствует похудению с минимальным стрессом для организма.
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Как правильно питаться, придерживаясь диеты?
В течение пяти дней не стоит переедать. Важно добавить к своему привычному рациону больше белка и свежих овощей. Это ускорит процесс похудения и пойдет на пользу организму.
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Следующие два дня важно не пересекать границу в 500 ккал. Как вариант, можно завтракать омлетом из двух яиц и овощами, пообедать салатом с курицей и съесть немного сыра с фруктами вечером.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, в какое время стоит отказываться от приема пищи, чтобы эффективно похудеть.
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