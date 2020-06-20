Девушка скинула 69 кг и восхитила сеть своим преображением: фото до и после похудения

Россиянка показала, как за год и четыре месяца полностью преобразилась, похудев на 69 килограммов.

Так, она выложила пост на сайте "Пикабу", и комментаторы отметили, что после похудения девушка стала выглядеть на 20 лет моложе.

Автор поста рассказала, что всегда любила поесть, но не была полненькой. До 16 лет девушка весила около 50 килограммов, но из-за проблем по женской части, ей пришлось принимать гормональные препараты. Через год ей удалили желчный пузырь, после чего ее вес вышел из-под контроля.

pikabu.ru

"Поесть я любила всегда, с детства, всегда просила добавки. Лет до 16 мой вес был в районе 50 кг, не критично. Но позже из-за разрыва яичника пришлось сесть на гормоны. Спустя год мне удалили желчный пузырь, и понеслась. Февраль 2019. На весах 135 кг, дно пробито. Причем мне казалось, что ем то я немного, и не особо толстая вроде. Но мне было 23 года и я выглядела как бабка", – рассказала девушка.

Она также добавила, что в какой-то момент посмотрела на себя в зеркало и поняла – нужно меняться. И к июню 2020 года девушка похудела до 66 килограммов. К слову, подробности похудения она раскрывать не стала, сославшись на то, что у каждого свой организм, и ее диета могла бы навредить другому человеку.

pikabu.ru

"О подробностях говорить не буду, у каждого организм особенный, и что для меня польза – для вас вред. Главное что хочу сказать: смотрите чаще на себя со стороны. Замечайте лишний вес и неполадки со здоровьем. Потому что пока вы сами не поймете, что п**дец уже близок, меняться вы не начнете", – подытожила она.

Комментаторы восхитились преображением девушки: "Как будто вместе с весом 20 лет скинула", "Ты молодец. Отличная сила воли", "Ты красотка, молодец".

Как писал OBOZREVATEL ранее, 28-летняя женщина рассказала, как смогла похудеть на 60 килограммов.