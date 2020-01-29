Девушка сбросила 22 кг и стала красоткой: фото до и после

23-летняя Эмма Янг из Глазго, Шотландия, сбросила 22 килограмма и поделилась радостью со своими подписчиками в Twitter, опубликовав снимок "до и после".

Так, девушка позировала в бикини, показав свое тело в том же отеле, что и три года назад. До того, как она начала худеть. Об этом сообщает News.com.

Эмма Янг сбросила 22 килограмма Фото: instagram/emmayoung

"Фото из одного и того же отеля три года и 22 килограмма спустя. С ума сойти, впервые поняла, как сильно я на самом деле изменилась", – подписала фото Эмма.

Эмма Янг фото до и после Фото: instagram/emmayoung

Отмечается, что по словам Янг, 2016 год выдался для нее тяжелым: ее вес достиг отметки в 67 килограммов. Девушке не нравилось ее тело, поэтому она решила взять ситуацию под контроль: начала заниматься спортом, конечно, не забыв про правильное питание. Видимый результат пришел не сразу, но, когда вес все-таки начал снижаться, это дало дополнительную мотивацию шотландке не бросать свою цель.

Эмма Янг фото до и после Фото: instagram/emmayoung

К слову, Эмма теперь помогает другим в погоне за заветными формами в роли персонального фитнес-тренера.

Эмма Янг Фото: instagram/emmayoung

Эмма Янг Фото: instagram/emmayoung

Эмма Янг Фото: instagram/emmayoung

Эмма Янг Фото: instagram/emmayoung

Эмма Янг Фото: instagram/emmayoung

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как австралийка смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете.

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