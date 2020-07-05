Девушка похудела на 60 кг і стала жертвой травли: что произошло

28-летняя Джорджи Фиппс – жительница английского города Суиндон, графство Уилтшир, пожаловалась, что после того, как она похудела на 63 килограмма, ее затравили в сети.

Девушка рассказала, что с того момента, как она сделала операцию по уменьшению объемов желудка в 2018 году и резко похудела, над ней постоянно издеваются в социальных сетях. Об этом пишет издание The Sun.

Хейтеры накинулись на девушку с обидными высказываниями о том, что она стала выглядеть некрасиво и болезненно.

Джорджи Фиппс до похудения The Sun

"Я думала, люди порадуются за меня. И многие порадовались, но я совсем не была готова к тому, что я стану объектом постоянного внимания и критики недоброжелателей. Внезапно им всем стало интересно, как я выгляжу и как смогла похудеть", – поделилась Фиппс.

Она призналась, что похудение изменило ее как личность. В 2015 году она весила более 120 килограммов и не особо переживала из-за собственной внешности. Девушка была довольна собой и на собственной свадьбе, прошедшей в том же году. Однако, как только Фиппс увидела фотографии с церемонии, она поняла, что надо что-то менять. Британка присоединилась к местной группе по похудению, попробовала все диеты, но не смогла придерживаться ни одной из них.

Джорджи Фиппс похудела на 63 кг The Sun

В 2016 году терапевт поставил ее в лист ожидания на процедуру по уменьшению желудка. На тот момент она весила 140 килограммов. Спустя два года операцию наконец-то провели. Фиппс признается, что первые месяцы после нее были очень сложными.

"Мне не только было постоянно больно и меня рвало кровью, но мне еще и надо было выработать новые пищевые привычки, а мой желудок был по размеру как у трехлетнего ребенка", – пожаловалась она.

Джорджи Фиппс похудела на 63 кг: раскрыт секрет The Sun

Британка пояснила, что считает несправедливыми обвинения, что похудение с помощью уменьшения желудка "нечестное". После операции она не только стала следить за питанием, но и занялась ходьбой и йогой.

Профессор социальной психологии Элль Боаг прокомментировала случай Фиппс. Она отметила, что хоть движение бодипозитив и защищает женщин с лишним весом от нападок, его сторонники могут нападать на похудевших и обвинять их в "антифеминизме".

Джорджи Фиппс похудела на 63 кг: как ей удалось The Sun

"Похудевшие девушки считаются менее эмоционально уязвимыми, потому что стройные в нашей культуре считаются счастливыми и уверенными в себе. Они думают, что если у нее хватило сил похудеть, то и критику она выдержит", – объяснила Боаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель ирландского графства Даун, Великобритания, похудел на 133 килограмма и рассказал, как ему удалось достичь этого результата. На пике ожирения Фил Каес весил 235,8 килограмма.