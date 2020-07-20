Девушка из США, сбросившая 153 килограмма, раскрыла секрет похудения

В США, штат Пенсильвания, девушка сумела похудеть на 153 килограмма. До похудения ее вес составлял 233 килограмма и она не могла уместиться за рулем машины.

Сбросить вес ей удалось благодаря специальной программе похудения, сообщает сайт программы Today телеканала NBC.

Так, Бриттани Нефф с детства пыталась заглушить негативные эмоции с помощью еды. К 23 годам ее вес достиг 233 килограммов. Чтобы взвеситься, она использовала весы для удобрений.

Бриттани Нефф сумела похудеть на 153 килограмма Brittany Neff / Instagram

Сбросить вес Бриттани смогла с помощью программы похудения, предложенной компанией Optavia. За два года девушка сбросила 80 килограммов, а в 2019-м перенесла операцию по удалению 6 килограммов лишней кожи.

Сейчас девушка занимается спортом 3-4 раза в неделю и соблюдает диету, согласно которой нужно есть 6 раз в сутки небольшими порциями.

Муж девушки Дуайт, за которого она вышла замуж вскоре после операции, с 2017 года пытался похудеть, но результата смог добиться только после знакомства с Бриттани.

Бриттани Нефф и ее муж Дуайт худеют вместе Brittany Neff / Instagram

По ее рекомендациям он похудел на 86 килограммов. Сейчас он весит 88 килограммов.

Супруги советуют худеющим людям следить за своим психическим здоровьем, а также найти сообщество, где будут поддерживать их усилия, постараться осознать цель и причины похудения.

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