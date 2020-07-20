Девушка из США, сбросившая 153 килограмма, раскрыла секрет похудения

Алина Мельник, Анна Паскевич Диета и фитнес 04:21, 20.07.2020

В США, штат Пенсильвания, девушка сумела похудеть на 153 килограмма. До похудения ее вес составлял 233 килограмма и она не могла уместиться за рулем машины.

Сбросить вес ей удалось благодаря специальной программе похудения, сообщает сайт программы Today телеканала NBC.

Так, Бриттани Нефф с детства пыталась заглушить негативные эмоции с помощью еды. К 23 годам ее вес достиг 233 килограммов. Чтобы взвеситься, она использовала весы для удобрений.

Бриттани Нефф сумела похудеть на 153 килограмма
Brittany Neff / Instagram

Сбросить вес Бриттани смогла с помощью программы похудения, предложенной компанией Optavia. За два года девушка сбросила 80 килограммов, а в 2019-м перенесла операцию по удалению 6 килограммов лишней кожи.

Сейчас девушка занимается спортом 3-4 раза в неделю и соблюдает диету, согласно которой нужно есть 6 раз в сутки небольшими порциями.

Муж девушки Дуайт, за которого она вышла замуж вскоре после операции, с 2017 года пытался похудеть, но результата смог добиться только после знакомства с Бриттани.

Бриттани Нефф и ее муж Дуайт худеют вместе
Brittany Neff / Instagram

По ее рекомендациям он похудел на 86 килограммов. Сейчас он весит 88 килограммов.

Супруги советуют худеющим людям следить за своим психическим здоровьем, а также найти сообщество, где будут поддерживать их усилия, постараться осознать цель и причины похудения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии девушка похудела на 21 килограмм без спортзала: в чем секрет.

Комментировать
Lady Диета и фитнес

Смотрите также

Под Мукачево грузовик раздавил Mazda, погиб тренер, девочка и парень. Видео с места ДТП

Советник главы Турции намекнул на возможность признания Крыма российским: есть условие

"Слуга народа" отправит на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского, – СМИ

Врач из Закарпатья рассказала о реальной ситуации с COVID-19: люди угасали за несколько часов

На пляже в Одессе разгуливала полностью голая девушка. Видео 18+