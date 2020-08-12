КИНОА – заменяем ЛЕБЕДОЙ. Лебеда содержит огромное количество витамина С. Семена лебеды не содержат глютен, зато богаты белками, клетчаткой, которая помогает наладить работу кишечника и очистить организм от скопившихся токсинов и шлаков.

ЧИА – можно заменить СЕМЕНАМИ ЛЬНА. Лен очень богат полезными жирными кислотами, белком, клетчаткой, железом, калием и магнием. Способствует похудению и очищению организма.

АСАИ – заменяем ЕЖЕВИКОЙ. Ежевика содержит большое количество витаминов Р, С, А, В, биофлавоноидов, дубильных веществ, железа, органических кислот. Также в ежевике ниже гликемический индекс, чем у ягод асаи, а антиоксидантов в 3 раза больше.

ГОДЖИ – ягоды КЛЮКВЫ. Ягоды клюквы содержат витамины группы В, К, СА, магний, йод, железо, медь, серебро, органические кислоты, пектин, дубильные вещества.

MОРИНГА ОЛИФЕРА – заменяем СПИРУЛИНОЙ или ЛАМИНАРИЕЙ. Водоросли богаты витаминами группы В, витаминами А, С, D, E, а также рибофлавином, тиамином и такими микроэлементами, как фосфор, калий, кальций, магний, цинк, железо. Хлорофилл в составе водрослей не уступает хлорофиллу Моринги, прекрасно ощелачивает, обладает антираковыми свойствами и очищает кровь от токсинов.

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Как вы относитесь к суперфудам и какие из них употребляете?