Что нужно есть во время карантина: звезда "Ревизора" дала советы

Ведущая программы "Ревизор" на Новом канале, кулинар Юлия Панкова поделилась перечнем продуктов, которые будут полезны во время карантина из-за коронавируса.

По мнению Юлии, помимо самого вируса, в настоящий момент опасность для здоровья также представляет и нарушение рациона. В первую очередь, это касается чрезмерного потребления гречки, которая стала топовым продуктом на прилавках магазинов, сообщила пресс-служба Нового канала.

Ведущая "Ревизора" Юлия Панкова Пресс-служба Нового канала

"Не секрет, что ваш ежедневный рацион должен быть сбалансированным. Понимаю, что сейчас все хаотично бросают в свою корзину продукты, выбирая самое необходимое. Но поймите, что есть только крупы и хлеб – вредно для организма. Ведь он ежедневно должен получать необходимые витамины и микроэлементы", – отметила телеведущая.

Белок

Ведущая рекомендует приобрести и заморозить мясо, рыбу и морепродукты. Эти продукты должны быть в рационе каждую неделю.

"А еще купите белый сыр. Например, брынзу или фету. Ну и, конечно же, богатые белком яйца", – добавила Панкова.

"Ревизор" Юлия Панкова Пресс-служба

Жиры

Звезда проекта "Ревизор" порекомендовала использовать тыквенное и льняное масло для приготовления блюд и заправки салатов. Эти масла существенно не отличаются по цене от подсолнечного, но их считают более полезными. Также можно использовать оливковое.

Углеводы

Юлия указала, что сложные углеводы – важнейшая составляющая рациона, однако к ним относятся не только крупы. А чрезмерное употребление круп, и гречки в том числе – явно не полезно для здоровья.

"Подчеркиваю, что каши (гречка, пшено, перловка) необходимо употреблять только один раз в день. Добавьте в рацион больше моркови и свеклы. А еще углеводы в сухофруктах", – добавила она.

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Клетчатка

По словам телеведущей, желательно, чтобы овощи присутствовали во всех приемах пищи. Лучше всего употреблять вареные, запеченные или паровые овощи.

"Введите в свой рацион брокколи, цветную капусту, спаржевую фасоль, кабачки и шпинат. Не покупайте их сейчас свежими, потому что они очень дорогие. Возьмите замороженные. Надеюсь, у вас еще остались запасы квашеной капусты? Заправляйте ее маслом и ешьте!" – подытожила Юлия Панкова.

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