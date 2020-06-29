Что нужно есть в жару: 7 спасающих продуктов

В летнюю жару диетологи рекомендуют отказаться от тяжелой, насыщенной жирами и углеводами пищи и есть продукты с высоким содержанием воды.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил список вкусных и полезных фруктов и овощей, которые лучше всего спасают от жары.

1. Огурцы, 96% воды

Огурцы содержат большое количество воды, так необходимой в жару, кроме того, они малокалорийны и хорошо сочетаются со многой другой едой. Огурцы летом можно есть в свежем виде либо делать из них салаты, бутерброды, супы, закуски и даже напитки.

Огурцы на 96% состоят из воды unsplash.com

2. Помидоры, 93% воды

Томат – еще один прохладный овощ в жару. Кроме того, что помидоры малокалорийны, они содержат кладезь полезных веществ. Так, в них много витамина С, калия, фолатов и витамина К. А наибольшая ценность помидоров в том, что они являются главным источником мощного антиоксиданта ликопина, который снижает риск болезней сердца и рака.

3. Сельдерей и салат, 94% воды

Зелень – еще один полезный источник свежести в жаркую погоду. Так, наиболее богаты влагой сельдерей и листовой салат, которые содержат 94% воды.

Для сравнения, спаржа содержит 92,7% воды, шпинат – 91,6%, укроп – 85,5%, петрушка – 85%. Зелень можно добавлять в салаты, супы, закуски, смузи.

Клубника невероятно полезна и хорошо освежает в жаркую погоду unsplash.com

4. Клубника, 90% воды

Свежие ягоды не только невероятно полезны, но и хорошо утоляют жажду. К примеру, клубника содержит около 90% воды и при этом богата на железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь, витамины А, В, С и другие и другие полезные вещества.

5. Арбуз, 92%

Арбуз отлично спасает от жажды в жару, и, что немаловажно, – без вреда для фигуры. Так, считается, что скибка арбуза по способности утолить жажду равняется двум стаканам воды. Кроме того, арбуз содержит много кальция, магния, натрия, калия, которые способствуют поддержанию нужного уровня воды в организме.

Скибка арбуза равносильна двум стаканам воды unsplash.com

6. Дыня, 91% воды

Дыни, как и арбузы, хорошо утоляют жажду, освежают и содержат мало калорий. Для тех, кто мечтает о похудении, эти плоды летом будут лучшей заменой любым сладостям.

7. Грейпфрут: 88% воды

Грейпфрут, кроме того, что может отлично охлаждать в жару, содержит особенное вещество инозитол, которое не дает накапливаться жиру и выводит токсины из печени. Грейпфрут также снижает уровень холестерина, понижает давление, помогает при сахарном диабете.

Однако важно помнить, что этот фрукт опасен при употреблении лекарств: вещество фуранокумарин, содержащееся в нем, нейтрализует фермент, который расщепляет лекарственные препараты. Это провоцирует чрезмерное увеличение их концентрации в крови и, как следствие, массу опаснейших побочных эффектов.

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