Что нельзя есть при правильном питании: диетолог назвала продукты

Украинский диетолог Ольга Усенко рассказала, что нельзя есть при правильном питании.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "На ПП можно все, кроме: сосисок, полуфабрикатов, блинов, пельменей, вареников и т. д. Консервы с кучей ингредиентов также под запретом. Нельзя есть и колбасу, сладости и покупные соусы", — рассказала Усенко.

Фото: zdorovie.com

Также диетолог добавила, что правильное питание — это далеко не гречка с отварной курицей, а все продукты, которые были и 5 лет назад и 100. Она отметила, что почти все односоставные продукты можно использовать в рационе. Главное понимать, к чему данный продукт относится в БЖУ и как его вписать в свою программу питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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